鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-03 15:50

根據歐洲央行 (ECB) 週二 (2 日) 發布《歐元的國際角色》的年度報告，受國際金價連續兩年井噴式上漲，加上各國央行持續購金進行資產多元化配置影響，截至 2025 年底，黃金在全球官方儲備資產總額中的佔比已升至 27%，超越美債的 22%，躍升為全球官方儲備第一大資產，歐元計價儲備資產佔比則為 15%。

報告指出，此次排名變動主因是「估值效應」；金價大漲推升黃金資產市值。儘管金價處於歷史高位，2025 年全球央行黃金淨購買量仍維持在約 850 噸的高水準。

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ECB 表示，地緣政治風險升溫之際，新興經濟體持續購金是為增強資產負債表韌性，並對沖單一貨幣風險，反映去美元化與儲備分散化趨勢，但美元計價資產整體仍佔全球儲備逾四成。

現貨金價在 2024 至 2025 年期間累計漲超 109%，今年 1 月一度衝高至每盎司 5598.75 美元，隨後受美伊局勢推升油價、強化 Fed 延後降息預期影響，近一個月回落至 4500 美元附近波動。

分析人士指出，短期金價面臨美元走強與美債殖利率攀升降溫壓力，但大跌空間有限，中長期走勢取決於中東局勢演變。