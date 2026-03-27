鉅亨網新聞中心 2026-03-28 05:14

美國貿易監管機構再度對全球半導體產業出手。美國國際貿易委員會於 3 月 27 日宣布，正式對 NAND 與 DRAM 記憶體晶片展開調查，對象涵蓋日本鎧俠、韓國 SK 海力士等主要儲存晶片廠商，市場關注此舉是否將進一步擾動全球記憶體供應鏈。

本次調查源於美國半導體公司 Monolithic 3D 於 2026 年 2 月 17 日提出的投訴。該公司指控相關業者在向美國進口及銷售部分 NAND 與 DRAM 晶片時，涉嫌違反 1930 年《關稅法》第 337 條，侵犯其專利權，並要求 ITC 發布有限排除令及停止侵權令，若最終裁定成立，可能禁止相關產品進入美國市場。

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(編按：美國「337 調查」是基於《1930 年關稅法》第 337 條款，由美國國際貿易委員會（USITC）發起，專門針對進口貿易中侵犯美國知識產權（如專利、商標）或其他不公平競爭行為的調查。一旦裁定違規，ITC 可發布「排除令」禁止相關產品進入美國，影響力極大，為美中貿易戰及科技戰中常見的法律工具。)

根據程序，ITC 將在立案後 45 天內確定最終調查期限。一般而言，337 調查案件若裁定侵權成立，相關排除令將於發布後即刻生效，並在 60 天審查期後具最終效力，除非遭美國貿易代表辦公室以政策理由否決。

市場人士指出，記憶體產業近年正處於價格循環復甦階段，若本次調查最終導致出口限制，恐對供應與價格產生連鎖影響。尤其 SK 海力士與其他亞洲製造商在全球 DRAM 與 NAND 市占比高，任何貿易限制都可能牽動雲端、AI 與消費電子等終端需求。

此外，業界也關注專利訴訟升溫趨勢。近年隨著 3D 堆疊、先進封裝與高密度儲存技術發展，專利競爭日益激烈。分析指出，美國企業透過 337 調查機制施壓外國競爭對手，已成為半導體產業常見策略之一。

另一層面來看，記憶體晶片正是人工智慧與資料中心的關鍵元件。在 AI 需求爆發背景下，任何供應中斷都可能影響整體科技產業發展節奏。市場亦擔憂，若調查擴大或演變為貿易衝突，可能進一步加劇全球科技供應鏈分裂。