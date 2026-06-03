資金轉守為攻！台股量縮震盪 貝萊德00985D首配水準6/12揭曉 最晚得「這天」卡位

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-03 14:34

台股近期在高檔區間震盪整理，加權指數維持相對高位，但成交量明顯縮減，市場資金出現輪動跡象，部分資金轉向具防禦性與穩定現金流的收益型資產。在此氛圍下，債券 ETF 再度成為盤面焦點，其中貝萊德主動式債券 ETF（00985D-TW) 即將迎來掛牌後首次配息，最後買進日為 6 月 15 日、6 月 16 日除息、7 月 17 日發放現金收益，至於每單位實際配息金額，預計將於 6 月 12 日公告。

資金轉守為攻！台股量縮震盪 貝萊德00985D首配息水準6/12揭曉 最晚這天卡位。(圖：shutterstock)

從盤勢面觀察，台股在電子權值股漲多後進入整理，加上國際股市位於相對高檔，市場波動加劇，資金開始轉向收益確定性較高的標的。

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法人指出，在「高利率維持更久」（Higher for Longer）預期未變的情境下，固定收益資產吸引力提升，特別是投資等級債具較佳風險報酬特性。

相較傳統債券 ETF 主要仰賴利率走勢，00985D 主打「收益優化」策略，透過主動選債結合衍生性商品操作，建立多元收益來源。其投資組合除運用 AI 與數據模型挑選標的外，亦搭配掩護性買權（covered call）策略，在震盪行情中創造額外權利金收益，提升整體配息能力。

法人分析，當前市場最大的變數仍在通膨與利率路徑，儘管通膨已自高點回落，但距離聯準會 2% 目標仍有距離，使利率難以快速下行。在此背景下，股市評價面受壓抑，反而讓收益型產品具備配置價值。