鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-03 11:00

受惠輝達 (NVIDIA) 執行長黃仁勳於 COMPUTEX 期間釋出樂觀看法，指光通訊大廠 Marvell(MRVL-US) 有望成為下一家兆美元市值企業，讓原本沉寂一段時間的美股光通訊族群出現報復性反彈，Marvell 股價單日強彈 30%，刷新歷史新高，並同步帶動台股掛牌的海外 ETF 表現強勢，成為今 (3) 日盤面焦點。

觀察盤中表現，成分股中含有較高比重 Marvell 的海外 ETF 漲勢最為凌厲，包括國泰費城半導體 (00830-TW)、兆豐洲際半導體 (00911-TW) 盤中漲幅均一度超過 6%，中信美國數據與電力 (009819-TW) 亦上漲近 5%，明顯領先大盤走勢，顯示資金快速回流 AI 與高速傳輸相關題材。

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以近一周表現而言，009819 近期表現更為突出。該 ETF 日前受惠甲骨文 (Oracle) 股價勁揚帶動，加上最大成分股博通 (Broadcom) 及 Marvell 接連強勢上攻，推升基金淨值連日走高，近四個交易日累計漲幅已逾一成，成為近一週最強勢的海外 ETF 之一。

009819 經理人陳雯卿指出，009819 本波上漲主因來自數據中心相關個股全面回溫。5 月 29 日甲骨文與 ServiceNow 股價同步走強，反映市場過去顯著低估與數據中心、雲端基礎設施高度連動的軟體公司價值。

過去市場一度擔憂生成式 AI 將取代企業軟體需求，但從 ServiceNow 導入 AI 代理人 (AI agent) 功能後，成功提升客單價 (ARPU)，證實 AI 反而成為推升營收的催化劑，而非替代威脅。市場普遍認為，AI 從基礎建設延伸至應用層的過程中，與 AI 基建相關的企業軟體股將成為重要受惠族群之一。

陳雯卿表示，博通即將於 6 月 3 日公布財報，成為下一個關注重點。她指出，博通具備兩大 AI 基建核心題材，一是客製化 AI 晶片 (ASIC) 需求持續增溫，二是支撐大規模算力集群所需的高速網通晶片，隨著雲端服務業者 (CSP) 加大資本支出，相關產品需求具長線成長動能，亦有利帶動產業鏈同步受惠。

此外，Marvell 在 COMPUTEX 展示的共同封裝光學 (CPO) 技術，更是產業關注焦點。該技術直接將光學模組整合進晶片封裝中，使光訊號從晶片內部直接輸出，有效解決傳統銅線連接所面臨的頻寬與功耗瓶頸，被視為下一代高速傳輸的關鍵解方。

「老黃投顧」點名只是催化劑，真正推動行情的本質，在於全球 AI 算力競賽已從比拚晶片性能，進入到「建電網、鋪鐵路」的基礎建設階段。隨著 CSP 持續加碼投資，光通訊與高速網通設備需求將呈現結構性成長。在此趨勢下，Marvell 與台灣先進封裝及光通訊供應鏈的連結日益緊密，相關產業鏈有望同步受惠。以光學互連為核心的 AI 基建賽道，將成為未來數年最具確定性的成長主軸之一，可望帶動算力相關題材的 ETF 持續吸引資金進駐。