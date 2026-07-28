費半回檔僅是均值回歸！00411A經理人：AI基建轉向新應用 浮現布局時機

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-28 16:40

繼 00981A、00403A 兩檔強棒主動式 ETF 後，統一投信再推出「統一前沿科技主動式 ETF(00411A-TW)」，來迎戰科技新浪潮，預計於 8 月 5 日至 7 日募集。總經理董永寬指出，股市波動屬正常現象，當前環境正是透過主動管理團隊創造超額報酬的良機。00411A 擬任經理人郭智偉表示，該基金初期規劃七成布局美國、三成深耕亞洲供應鏈，並從 AI 基建延伸至新興應用，精準掌握全球科技產業的長線成長契機。

統一投信總經理董永寬(中)率股債經理人亮相。(圖／統一投信提供)

亞股今 (28) 日再度跳水，韓股跌到熔斷，台股重摔 2069 點創史上第 3 大單日跌點。對於市場動盪，董永寬表示，股市波動如同自然界的地震，屬於正常市場反應，他認為，當前的市場波動正是為下一波產品布局提供契機。發揮團隊的選股與選債能力，以創造超額報酬，是主動式產品的核心價值。

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董永寬進一步指出，除了持續發揮原有市場優勢外，統一投信正積極拓展高端客戶與家族辦公室市場，配合政府推動資產管理中心政策，統一投信憑藉超過 30 年的投研團隊基礎，提供具針對性的產品與服務，期望帶動業務發展並邁向國際化。

針對近期科技股與半導體市場的修正，郭智偉分析，過去幾個月市場漲幅過快，短期回檔屬於合理的「均值回歸」，而非基本面惡化。從指標觀察，費城半導體指數今年的企業獲利 (EPS) 上修幅度達八至九成，但評價面上修幅度相對有限，整體本益比仍維持在過去五年平均水準，並未出現過度昂貴的情形。

他指出，目前資金僅是在第二季財報公布前進行獲利了結，並流向軟體等補漲類股，並未撤出市場；待財報利空釐清、基本面確立後，目前的拉回反而是極佳的布局時機。

針對 00411A 的投資策略與配置，郭智偉表示，全球最具影響力的科技龍頭多誕生於美國，因此基金初期規劃以美國為主要配置 (約占 70%)，另配置台灣 13%、日本 8%、韓國 6% 及中港 3%，藉此掌握全球創新源頭與亞洲科技供應鏈的長期商機。

在主題配置方面，基金初期規劃 35% 布局於 AI 基建、25% 於能源基建，其餘則涵蓋太空經濟 (13%)、AI 軟體應用 (10%)、無人駕駛 (6.5%)、量子計算 (6%) 及人形機器人 (4.5%)。郭智偉指出，目前 AI 浪潮仍以基礎建設為主要驅動力，但隨著基建逐步完善，應用端將迎來快速擴散，透過主動式管理與系統化篩選，能更有效因應科技世代更迭帶來的投資變化。

談及科技產業長線發展，郭智偉指出，全球科技類股獲利自 2010 年起便逐漸與整體經濟成長脫鉤，且此趨勢在 AI 大語言模型出現後更加顯著。目前微軟、Google、Meta 等科技巨頭資本支出持續擴張，正是因為尚未出現絕對的產業壟斷者，使各大雲端服務業者 (CSP) 積極砸錢投資以鞏固領導地位。

隨著硬體基礎建設陸續到位，未來資金將加速轉向軟體應用端，包含無人駕駛、人形機器人等新興技術，不僅能有效解決全球長期面臨的缺工難題，更將成為下一階段推動科技業成長的關鍵核心。

鴻海實戰經驗加持！郭智偉憑 17 年產業眼光 掌舵前沿科技 ETF

經理人郭智偉畢業於成功大學機械系及台灣大學國際企業研究所，兼具理工背景與金融管理專業。進入投信業前，他曾任鴻海精密工業產品經理，並於深圳觀瀾廠區歷練三年，擁有豐富的科技實業現場經驗。

轉戰金融業後，郭智偉具備約 17 年的金融投資研究資歷，先後任職於復華投信與統一投信，現同時管理統一全球新科技、統一新亞洲科技能源等多檔基金。他主掌統一全球新科技基金期間，將基金規模由接手時的 10 億元成長至近 300 億元，展現深厚的科技產業研究與操盤實力。