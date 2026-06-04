鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-04 11:05

凱基投信公告 6 月旗下 ETF 最新配息，若以 6 月 2 日收盤價換算，凱基台灣 AI 50(00952-TW)、平衡凱基雙核收息 (00981T-TW)、凱基美國非投等債 (00945B-TW)，年化配息率分別達到 7.24%、7.00%、7.25%，手上同時持有這三檔 ETF 的投資人，有如玩吃角子老虎機開出 777 一樣的幸運。

市場人士指出，5 月以來凱基台灣 AI 50 從 16 元漲到近 20 元，波段漲幅達 25%，今年以來股價更是從不到 12 元一路上漲到近 20 元，股價幾乎快翻倍，豐厚的資本利得想必讓配息很有底氣，從投信官網上可以看出，00952 今年前三月每股配 0.05 元，四月一口氣將配息金額上調至每股 0.1 元，即將在 6 月 16 日除息的五月配息，金額又進一步上調到每股 0.12 元。

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理財專家觀察，平衡凱基雙核收息 ETF 波段漲幅雖不如 00952 活蹦亂跳，不過 00981T 有三成的台股部位與七成的 BBB 級債，既有台股的上漲紅利貢獻資本利得配息，又有 BBB 級債的債息做堅實後盾，00981T 今年以來穩步向上的配息就是最好的證明，前三月每股配發持穩在 0.056 元以上，四月配息上調至 0.065 元，同樣即將在 6 月 16 日除息的五月配息，又進一步上調每股配息金額到 0.071 元。

擁有高票息撐腰的凱基美國非投等債 ETF，投信官網公布的五月配息延續前兩個月的水準，每股配發 0.087 元，換算年化配息率有 7.25%，理財專家表示，從投信官網公告的持債特性中可以看出，00945B 的平均票息有 8.12%，在美國聯準會放緩降息腳步的情況下，00945B 信評居中、存續期間偏短的特性，有望受惠美國公債殖利率持續高檔震盪的環境。

凱基投信表示，AI 已從「生成」走向「應用」，預期今年將是生產力爆發關鍵節點，在美系 CSP 大廠競相擴大投入 AI 基礎建設帶動下，AI 投資循環也將從初期的「題材想像」推升為營收與獲利「實質顯現的發展階段」，預期今年台灣 GDP 上調至年增 7.5%，台股 EPS 未來 12 個月上調至逾 2000 元，凱基 00952 作為首檔布局涵蓋 AI 上中下游產業的 AI 主題 ETF，可望持續受惠成分股的獲利成長。

若考量美國聯準會利率政策仍具不確定性，有相對高票息護體的短天期非投等債，或是雙向配置台股與 BBB 級債的平衡型 ETF，可望是因應高檔波動加劇、為投資組合加裝緩衝墊的投資選項。