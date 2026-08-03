鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-08-03 12:14

全球市場資金持續輪動，已突破百檔掛牌的台灣 ETF 市場持續火熱，貝萊德投信今（3）日正式在台掛牌上市安碩世界股債 ETF 傘型基金，包含貝萊德世界股票 ETF（009826-TW）與貝萊德 A 級公司債 ETF（00991B-TW），為國內投資人提供全方位的資產配置解方。

1萬元即可投資全球！貝萊德在台首檔傘型基金009826 00991B股債雙掛牌。（圖：shutterstock）

貝萊德投信今宣佈，旗下貝萊德 iShares 安碩世界股債配置 ETF 傘型證券投資信託基金正式於臺灣證交所掛牌上市。此次上市包含追蹤全球股票的貝萊德世界股票 ETF（009826-TW）以及聚焦高評等美元公司債的貝萊德 A 級公司債 ETF（00991B-TW）。貝萊德投信董事長謝宛芝表示，台灣 ETF 投資族群具備高度資產配置概念，此次新產品讓全球領先的投資能力落地台灣，協助投資人有效率地連結全球市場並把握資產增值機會。

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近期台、韓股市雖出現明顯回檔，但全球資金並未離場，而是持續在不同市場間輪動。貝萊德世界股票 ETF（009826-TW）以一萬元投資全世界為核心理念，追蹤已開發與新興市場的大中小型企業，採不配息設計將收益持續再投入，發揮長期複利效果。

基金經理人楊貽甯指出，另一檔貝萊德 A 級公司債 ETF 則發行價為新台幣 15 元，聚焦成熟市場逾四百檔 A 級美元公司債，並搭配月配息機制，兼具收益潛力與防禦特性。