鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-26 14:44

台灣主動式 ETF 定期定額戶數與金額近期雙雙繳出亮眼成績單，其中定期定額戶數正式突破 30 萬大關，月增率達 16.38%，金額更來到 35.24 億元，單月成長率達 13.26%。儘管全球市場在 6 月表現震盪，且亞太區全體 ETF 市場出現 9 年來首見淨流出，但台灣主動式 ETF 的資產規模與受益人數仍逆勢分別成長 6.57% 與 12.25%，顯示在市場波動之際，小額投資人對主動式 ETF 的青睞度持續升溫，展現強勁的抗震與吸金實力。

台灣主動式ETF定期定額戶數破30萬！小資族逆勢青睞 單月大增13%。（圖: shutterstock）

綜觀主動式 ETF 市場在 6 月的最新狀態，全台主動式 ETF 定期定額的戶數與金額較前月分別成長 16% 與 13%，表現不僅優於整體主動式 ETF 資產規模在同期的增長，更超越大盤指數同期的上漲表現。與此同時，隨著全球企業持續加大 AI 基礎建設投資，相關產業景氣升溫也反映在資金流向上。摩根資產管理指出，在美國掛牌的產業型 ETF 中，工業、科技、能源與原材料等與 AI 硬體建設高度相關的產業獲得大量資金追捧，今年來科技型 ETF 吸引了 517.85 億美元的資金淨流入，工業型 ETF 與能源型 ETF 也分別吸引 158.25 億美元與 133.77 億美元。

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隨著 AI 發展日益成熟，雲端巨頭的資本支出帶動需求震盪，使高成長公司面臨週期性風險。

00989A 主動摩根美國科技產品經理溥琪琳表示，從產業 ETF 的績效與資金流向來看，全球投資人正積極透過 ETF 布局 AI 硬體生態系，而在美股今年表現中，過往最受追捧的科技七雄表現相對平淡，但專注於 AI 數據中心與微電網應用的博隆能源，以及網通晶片技術領先的邁凌科技等中型企業，今年來皆創下了三位數以上的漲幅，可見巨型企業的資本支出正嘉惠更多中型企業。