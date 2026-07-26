台灣主動式ETF定期定額戶數破30萬！小資族逆勢青睞 單月大增13%
鉅亨網記者張韶雯 台北
台灣主動式 ETF 定期定額戶數與金額近期雙雙繳出亮眼成績單，其中定期定額戶數正式突破 30 萬大關，月增率達 16.38%，金額更來到 35.24 億元，單月成長率達 13.26%。儘管全球市場在 6 月表現震盪，且亞太區全體 ETF 市場出現 9 年來首見淨流出，但台灣主動式 ETF 的資產規模與受益人數仍逆勢分別成長 6.57% 與 12.25%，顯示在市場波動之際，小額投資人對主動式 ETF 的青睞度持續升溫，展現強勁的抗震與吸金實力。
綜觀主動式 ETF 市場在 6 月的最新狀態，全台主動式 ETF 定期定額的戶數與金額較前月分別成長 16% 與 13%，表現不僅優於整體主動式 ETF 資產規模在同期的增長，更超越大盤指數同期的上漲表現。與此同時，隨著全球企業持續加大 AI 基礎建設投資，相關產業景氣升溫也反映在資金流向上。摩根資產管理指出，在美國掛牌的產業型 ETF 中，工業、科技、能源與原材料等與 AI 硬體建設高度相關的產業獲得大量資金追捧，今年來科技型 ETF 吸引了 517.85 億美元的資金淨流入，工業型 ETF 與能源型 ETF 也分別吸引 158.25 億美元與 133.77 億美元。
隨著 AI 發展日益成熟，雲端巨頭的資本支出帶動需求震盪，使高成長公司面臨週期性風險。
00989A 主動摩根美國科技產品經理溥琪琳表示，從產業 ETF 的績效與資金流向來看，全球投資人正積極透過 ETF 布局 AI 硬體生態系，而在美股今年表現中，過往最受追捧的科技七雄表現相對平淡，但專注於 AI 數據中心與微電網應用的博隆能源，以及網通晶片技術領先的邁凌科技等中型企業，今年來皆創下了三位數以上的漲幅，可見巨型企業的資本支出正嘉惠更多中型企業。
溥琪琳補充，市場上已出現懂得運用 AI 技術提升獲利的非科技型企業，例如通訊服務業與消費等領域。在可預見的未來，AI 投資範圍將不再僅限於基礎建設，很有可能會擴大到通信、消費與金融產業上。對投資人而言，在 AI 從硬體需求步入實際應用的階段，主動式管理的優勢也將更加顯著，成為布局全球科技與產業趨勢的重要工具。
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