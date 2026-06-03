高盛執行長談AI熱潮：市場貪婪多於恐懼

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-03 11:30

《Yahoo Finance》報導，高盛 (Goldman Sachs) 執行長蘇德巍 (David Solomon) 表示，只要市場維持樂觀情緒，AI 熱潮仍有望持續蓬勃發展。

高盛執行長蘇德巍談AI熱潮：市場的貪婪多於恐懼(圖：Shutterstock)

蘇德巍周二 (2 日) 出席紐約經濟俱樂部 (Economic Club of New York) 活動，當被問及近期大量 AI 相關大型交易湧入股市籌資，他如何看待這波熱潮時，蘇德巍表示，「如果市場持續保持樂觀，系統中仍有充裕的流動性。」

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他補充道，「我們顯然正處於一個貪婪多於恐懼的時刻。」

高盛去年獲利達 170 億美元，在市場波動加劇與 AI 投資熱潮帶動下，今年有機會再度迎來亮眼的一年。

高盛 IPO 團隊近期取得馬斯克旗下 SpaceX 上市案的主辦承銷資格。這項交易共有 22 家銀行參與，預計下周完成。市場普遍預期，這家火箭與衛星公司將利用募集資金加速推動 AI 相關布局。

此外，高盛也獲 Alphabet(GOOGL-US) 聘任為 800 億美元增資案的私募代理機構。

談到這項交易時，蘇德巍表示，「這檔股票表現非常好。」他並形容，這是史上規模最大的後續股票發行交易，「這是首次有如此大規模的募資案進入市場，令人鼓舞。」

除了現有業務外，高盛也正積極爭取 Anthropic 與 OpenAI 未來 IPO 的主辦承銷資格。兩家 AI 模型開發商均計劃今年稍晚上市。Anthropic 已於周一提交 IPO 保密申請文件，而 ChatGPT 開發商 OpenAI 據傳也正朝相同目標推進。

高盛同時支持兩家公司推動 AI 企業應用相關計畫，希望加快 AI 在企業的部署速度。

根據彭博彙整的分析師預估，高盛 2026 年獲利有望創下歷史第二高紀錄，僅次於 2021 年。

不過，蘇德巍也對市場過於樂觀的預期提出警告。他表示，AI 基礎設施與算力需求「不會像現在許多人預測的那樣一路呈直線成長。」未來仍可能面臨技術變革、製造成本與配送成本變動等挑戰。

他並補充，「最終還是企業要支付 AI 運算能力的費用。整體而言，企業導入 AI 的速度可能比目前市場預期來得慢。他們改變的速度會比較慢，適應新技術的速度也會比較慢。」

蘇德巍解釋，AI 採用速度可能因產業不同而有差異。獲利率較高的企業通常有更多資金投資新技術，也更願意嘗試應用，獲利率較低的企業可支配資源較少，導入 AI 的誘因也較低。