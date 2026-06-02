鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-03 06:10

《巴隆周刊》報導，博通 (Broadcom)(AVGO-US) 股價周二 (2 日) 上漲 4.7%，收在 481.57 美元，創下歷史收盤新高，受惠於科技產業兩大消息帶來的利多支撐。

博通再創收盤新高，Google與Marvell雙重利多加持(圖：Shutterstock)

博通股價已連續四個交易日上漲，累計漲幅達 14%。這波漲勢部分來自市場對博通周三即將公布財報的樂觀預期，以及分析師接連發布正面評論。

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黃仁勳與 Marvell 執行長 Matt Murphy 同台時指出，隨著市場對網路基礎設施需求持續攀升，Marvell 有望迎來新一波成長。

輝達目前持有 Marvell 約 20 億美元股份，雙方合作讓客戶可結合兩家公司產品，打造半客製化 AI 基礎設施。

雖然輝達並未投資博通，但黃仁勳對 Marvell 的樂觀看法，同樣有利於博通。原因在於博通與 Marvell 在客製化資料中心晶片市場直接競爭，若 Marvell 受惠於 AI 網路基礎設施需求成長，市場自然也看好博通將同步受益。

此外，Alphabet(GOOGL-US) 周二宣布將發行 800 億美元新股籌資，也進一步推升博通股價。

儘管市場對 Alphabet 大規模籌資以支應 AI 基礎設施建設的反應不一，但此舉整體而言有利於博通。市場預期 Google 將把募集資金投入興建更多資料中心，而 Google 自研 AI 晶片的設計工作，部分正是由博通協助完成。

在最新漲勢帶動下，博通股價過去 12 個月已大漲 87%，受惠於 AI 熱潮持續推升晶片需求。相比之下，那斯達克指數同期漲幅不到 40%。