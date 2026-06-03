鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-03 08:29

全球最大加密貨幣比特幣週二 (2 日) 跌破 70000 美元大關，拖累美股加密貨幣族群表現，Coinbase 下跌 4.7%，MicroStrategy 大跌 9.2%。目前，比特幣價格較去年 10 月約 126000 美元歷史高點下跌近 50%。

根據 CoinGlass 數據，隨著比特幣跌至兩個月低點，市場情緒惡化導致過去 24 小時內近 15 億美元加密貨幣被強制平倉。這種強制去槓桿化，即加密貨幣交易所對高風險交易進行的自動式強制平倉，規模已創下今年 2 月以來最高。

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比特幣週二一度下跌 7%，自 4 月以來首次跌破 67000 美元。市場對美伊戰爭的持續擔憂，以及主要持倉機構 Strategy 的拋售行為持續打壓投資者風險偏好。

此波比特幣下跌之際，恰逢 AI 投資熱潮再度高漲為美股注入動能，加上投資者對於美伊達成和平協議抱有期待，股市持續飆升。

比特幣當前面臨更多不利因素，因傳統上最大的兩個需求來源，包括 ETF 和 Strategy 公司，如今突然變成價格的拖累因素。

Wintermute 交易員 Jasper De Maere 指出，此次拋售似乎是由 Strategy 公司申報賣出 32 枚比特幣引發的，但現實情況是，即便沒有這一新聞頭條，市場上行動能也在消退，機構參與度也正在向低點回落。

Strategy 週一 (1 日) 披露自 2022 年底來首次出售比特幣的交易，賣出約 590 億美元持倉中，價值約 250 萬美元左右比特幣。此舉標誌著該公司在象徵意義上偏離先前奉行的「比特幣至上主義」策略。

儘管相對於 Strategy 公司龐大的比特幣持倉而言，此次拋售的規模微不足道，但它卻發生在一個對市場而言極其敏感的時刻。

根據《彭博資訊》編纂的數據顯示，與比特幣掛鉤的美國 ETF 連 11 個交易日遭遇資金淨流出，創史上最長紀錄。在此期間，投資人累計撤資近 35 億美元。

CoinShares 研究主管 James Butterfill 表示，受美伊局勢引發的避險情緒影響，美國在加密貨幣市場監管立法方面取得進展帶來的緩衝效應被「壓倒」。