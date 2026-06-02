鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-02 19:35

第一金（2892-TW）今 (2) 日召開法人說明會，針對市場高度關注股利政策、房貸業務及債券投資布局進行詳細說明。第一金副總經理兼發言人李淑玲指出，今年全年在台股收益可望年增逾 2 成。至於股利政策，今年度改發全現金股利，主因是集團資本適足率已達標，無須透過盈餘轉增資來充實資本。展望未來，股利政策並非一成不變，明年是否續發全現金，仍須視放款業務成長而定。若明年放款維持兩位數的高成長，為了因應業務擴張並保留盈餘，不排除將重新搭配發放股票股利。

在台股投資方面，第一金今年在資本市場的獲利表現大有斬獲。在不含長期投資的短期操作部分，去年度的股利收入為 11 億元，今年預估可大幅成長至 16 億元到 17 億元；若加計長期投資，整體股利收入更可望從去年的 20 億元，一路攀升至今年的 25 億元到 26 億元，年增率高達兩成以上，顯見在科技股一枝獨秀的行情下，短線與長線布局均斬獲甜美果實。

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針對近期熱絡的房市與房貸業務，第一金分析，去年底市場出現房貸塞車現象，但第一銀行在核貸上採取新青安貸款優先策略。即便未來補貼期結束，新青安的利率相較一般房貸仍具備相當的優惠優勢，因此吸引許多貸款人主動上門申請，進而催生一波末班車潮。這也導致行內呈現一般房貸增幅有限，但新青安貸款量顯著衝高的特殊現象。

在海外債券操作上，面對美債近期劇烈震盪，第一金持續採取逢低布局策略。截至今年第一季底，第一銀行債券配置維持傳統水準，外幣債券仍居大宗，台幣債券部位約 2700 億元，外幣債券部位則達 4100 億元。若與去年同期相比，台債部位增加 12%，外幣債部位也成長 9%。