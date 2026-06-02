〈第一金法說〉最強首季大賺82.44億元 擬配1.3元股利配發率7成創6年新高
鉅亨網記者張韶雯 台北
第一金控 (2892-TW) 今（2）日召開第一季法說會，說明旗下銀行、證券等子公司獲利再締新猷。第一金第一季稅後淨利年增 26.5%，達 82.44 億元，繳出史上最佳的首季成績單，每股稅後盈餘（EPS）為 0.57 元。2025 年擬配現金股利 1.30 元，配發率高達 7 成；公股投信「四合一」進度，目前仍在研議中。
子公司表現方面，核心子公司第一銀行第一季稅後淨利達 75.73 億元，年增 11.7%；第一金證券表現更是大爆發，獲利年增達 325.8% 至 5.11 億元。受益於證券子公司的強勁成長，非銀行子公司對集團的獲利貢獻佔比，也由去年同期的 9% 成功提升至 12%。
從第一銀行獲利結構分析，第一季淨利息收入在授信規模持續擴張下，年增達 22.4%；淨手續費收入則在財富管理業務動能年增 17.1% 的強勢挹注下，年成長 13.7%，顯示核心業務動能十足。
放款業務同樣展現豐沛動能，第一季總放款金額年增 10.8%，達新台幣 2.95 兆元。第一金指出，受惠於科技業投資熱潮，帶動強勁的資本支出與週轉金需求，帶動外幣放款年增 17.3%、大企業放款年增 10.5%，以及中小企業放款年增 8.2%；房貸業務則維持穩健，年增 5.5%，整體授信資產品質依舊保持良好。
回應獲利創新高的營運成果，第一金董事會已通過 2025 年盈餘分配案，擬配發每股現金股利 1.30 元，不僅創下近六年來的新高紀錄，現金股利配發率更達到 69.5%，全案將提請 6 月 18 日股東大會承認。
對於外界關心的第一金投信「四合一」進度，目前仍在研議當中，一切將以董事會通過後為準，若有最新進展將依規定公告。
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