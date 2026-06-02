鉅亨網記者劉玟妤 台北
和碩 (4938-TW) 今 (2) 日參展 Computex 2026，董事長童子賢接受媒體訪問，指出和碩雖然在伺服器領域起步較其他同業晚，但近年逐步轉型，且 AI 產業仍處在「大西部開拓年代」，持續看好未來機會，而和碩也已組建千人團隊衝刺伺服器業務。
童子賢表示，和碩過去將大量資金投入筆電及智慧型手機等業務，相較於廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW) 及緯創 (3231-TW) 等同業早在資料中心深耕十多年，和碩在伺服器業務起步較晚，但他強調，和碩近年積極轉型，且認為是「額頭流汗、手上長繭」換來的結果。
共同執行長鄧國彥則指出，和碩花了很多時間組建團隊，從過去幾百人，近期已擴編至千人。隨著團隊逐步成形，相信接下來腳步將會加快。他並指出，今年是推論成長元年，Agentic AI 與 Physical AI 也正要落地，認為「永遠不嫌晚」，和碩不僅來得及，而且一定趕得上，看好今年伺服器業務往上衝，並希望未來每年表現都優於今年。
和碩於展會中展示輝達 (NVDA-US)NVIDIA Vera Rubin NVL72 機櫃級 AI 超級電腦，也同步展出 NVIDIA HGX Rubin NVL8、NVIDIA RTX PRO Servers，並結合 NVIDIA DSX AI Factory 參考設計，推動 AI Factory 從數位孿生模擬到正式量產的設計、驗證與部署。
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