鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-01 11:31

廣達 (2382-TW) 董事長林百里今 (1) 日參與輝達 (NVDA-US)GTC Taipei 暖場直播 (pre-game)，談到台灣代工廠的轉型之路，指出「羅馬不是一天造成的」，認為台灣擁有完整的零組件供應鏈，是在這波 AI 浪潮中成功搶攻商機的重要關鍵。

廣達林百里看台灣代工廠成功搶攻AI商機關鍵：轉型擁有完整零組件供應鏈。(圖：擷取自輝達直播)

林百里指出，AI 市場爆炸性成長，從 LLM 到現在代理式 AI，AI 浪潮都是由輝達所推動。隨著輝達推出 GB200，AI 基礎建設逐漸從 GPU 晶片轉向機櫃 (rack)，而機櫃也成為一個運算單元，資料中心則是由幾千個單元組成，因此更加容易標準化，使得客戶的技術導入時間、量產時間與上市時間皆大幅縮短，客戶也更敢於加大投資。

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林百里表示，自 80 年代 PC 代工開始，雖然當時晶片是由 Intel(INTC-US) 製造，但包括電路板、電源供給等零組件都是台灣製造，建立完整零組件供應鏈。因此當進到 AI 伺服器浪潮時也是這樣的情形，幾乎不用依賴國外的零組件，再結合台積電 (2330-TW) 最先進的技術，形成完整特生態系。