鉅亨網記者劉玟妤 桃園 2026-05-29 13:25

廣達 (2382-TW) 今 (29) 日召開股東會，董事長林百里指出，今年 AI 伺服器需求非常強勁，廣達持續擴充美國、墨西哥及泰國廠。副董事長梁次震也說，整體 AI 市場就像「上樓梯」，預期至 2030 年前都將持續成長。

梁次震形容，AI 產業就像「上樓梯」，右腳踏上一步、左腳又踏上一步，一步一腳印往上走，目前觀察 AI 產業至 2030 年前都將持續成長。他並指出，不只是 AI 成長，通用型伺服器需求也同步提升。

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梁次震提到，輝達 (NVDA-US) 新一代 Vera Rubin 平台效能顯著提升，且與前一代產品在結構上有很大的差異，因此對廣達而言是新的挑戰。

談到第一季毛利率表現不如預期，梁次震表示，由於 AI 相關產品比重提升，零組件成本提高，單價也會同步提升，進一步影響毛利率表現。他並指出，持續與客戶溝通將交易模式轉為 Consignment，並以 ASIC 專案為主。