〈廣達法說〉首季EPS 5.5元創同期高 AI伺服器毛利率稀釋將趨緩 上修通用型伺服器展望

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-14 18:46

廣達 (2382-TW) 今 (14) 日召開法說會並公告第一季財報，第一季稅後純益 211.92 億元，每股純益 5.5 元，創同期新高。針對伺服器展望，廣達持續看好 AI 伺服器展望，維持年增三位數看法，並同步上調通用型伺服器全年展望，預期將成長雙位數百分比。

廣達首季EPS 5.5創同期高，AI伺服器年增三位數、上修通用型伺服器展望。(鉅亨網資料照)

廣達表示，第一季伺服器營收比重已突破 8 成，其中，AI 伺服器占 75%，且 AI 伺服器第一季營收季增超過 3 成。而 AI 伺服器規格也快速迭代，第一季出貨單價高於 300 萬美元的機櫃數量，較去年第四季倍增，GB300 已成為出貨主力，低密度機櫃快速退場。

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廣達持續看好 AI 伺服器展望，預期第二季 AI 伺服器營收季增雙位數，且下半年在 CSP 與 NeoCloud 客戶訂單出貨帶動下，全年可望成長三位數，訂單能見度看至 2027 年後。在 AI 伺服器需求暢旺下，廣達也上修通用型伺服器展望，從年對年持平，上調至年增雙位數百分比。

不過廣達坦言，由於 AI 伺服器出貨結構改變，進一步稀釋毛利率，但隨著產品單價提高，認為第二季毛利率稀釋的狀況將趨於和緩。

為因應毛利率稀釋問題，廣達指出，針對 AI 伺服器業務已與客戶協商改變物料交易模式，從 Buy&Sell(買賣模式) 轉為 Consignment(寄售模式)，自今年下半年開始將有少部分專案改採 Consignment 方式。

廣達進一步表示，ASIC 下半年開始有較顯著的貢獻，主要產品為機櫃，並預期今年有倍數成長的表現，且樂見 ASIC 倍數成長後，有助緩解毛利率稀釋所帶來的壓力。

針對筆電展望，廣達說明，預期第二季筆電出貨持平至小幅季增，全年則維持與產業平均相當，也因記憶體等關鍵零組件價格上揚，推升終端筆電售價，進一步削弱客戶採購意願，整體市場能見度仍偏低。

車載業務上，廣達觀察，智慧駕駛與電動車相關的產品需求已走出谷底，出現回溫的正面訊號，雖第一季仍因季節性因素小幅衰退，但較去年第一季年增雙位數。廣達指出，公司已轉向發展高附加價值產品，因 AI 伺服器蓬勃發展，現階段車載營收比重仍占低個位數百分比，但仍看好車載業務後市，並將持續投資。