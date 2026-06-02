〈凱基金法說〉凱壽前4月股海賺近200億元 明年股利新計算基準出爐

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-02 21:14

凱基金控 (2883-TW) 今(2)日召開 2026 年第一季法說會，在台股多頭行情推升下，凱基人壽前 4 月獲利亮眼，已適時實現近 200 億元資本利得，擴大可供分配盈餘基礎，每股調整後獲利為 2.21 元。談及股利政策，管理層表示，未來將改以「當期稅後純益加計 FVOCI 處分利益」為新基準，仍會以「具競爭性殖利率」及「過往穩定發放比例」來做綜合考量，請投資人放心。

凱基金控今(2)日召開2026年第一季法說會。(圖/凱基金控)

受惠於全球資本市場多頭行情，凱基金旗下各子公司營運全面爆發，集團 2026 年第一季稅後純益達 117 億元，每股純益 (EPS) 為 0.69 元；而若加計 FVOCI(透過其他綜合損益按公允價值衡量)的股票處分利益後，第一季調整後獲利竟高達 262 億元，換算單季每股獲利達 1.55 元，創下歷年同期新高。

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以前 4 月來看，累積自結稅後純益達 175.9 億元，EPS 為 1.04 元；若同樣加計 FVOCI 股票處分利益，調整後累積獲利高達 374.6 億元 (調整後 EPS 為 2.21 元)，較去年同期大幅成長 3 倍以上。在強勁獲利帶動下，金控自結淨值較去年底增加 800 億元以上，普通股每股淨值一舉跨越 23 元大關。

凱基金控財務長黃碧玲表示，根據新會計準則，FVOCI 的股票處分損益雖然不計入當期損益表的稅後純益當中，但會直接反映在資產負債表的保留盈餘內，仍屬於可供分配盈餘的範疇。

黃碧玲指出，截至 4 月底，子公司凱基人壽已經精準掌握市場高點，適時實現了接近 200 億元的資本利得。這筆龐大的利得，將在未來有效擴大金控計算可供分配盈餘的基礎，形同為未來的股利發放打了劑強心針。

過往凱基金控因為壽險子公司受到保險局監理，配息來源高度依賴凱基銀行與凱基證券，但在進入 IFRS 17 時代後，未來的股利政策將打破舊例。

黃碧玲說明，未來在金控股利政策，將正式把「當期損益表淨利」與「FVOCI 股票處分利益」相加之後的總額，當作整體考量的計算基礎。也就是說，壽險操作台股的亮眼獲利，將有機會實質回饋給金控股東。

不過，由於股票處分利益最大的貢獻來源仍是凱基人壽，而壽險子公司未來能上繳多少現金股利至金控，管理層目前也正與主管機關積極溝通，等待保險局給予更明確的指導原則。

今年凱壽已向主管機關正式提出上繳現金股利的申請，目前正在審核。管理層強調，內部在擬定股利政策時，一定會將市場引頸期盼的「具競爭的殖利率」及「過往穩定的發放比例」放在天秤上綜合考量，請投資人放心。

法人也關注凱基金控對於總經面的看法，雖然台灣 GDP 年增率表現非常強勁，但核心 CPI 目前呈現溫和成長，因此預估台灣中央銀行在年底前有機會維持利率不變。不過，若地緣政治戰事延長、通膨預期再度升溫，則不排除有緊縮風險。