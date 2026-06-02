鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-02 19:10

根據最新官方數據顯示，歐元區 5 月份消費者物價指數 (CPI) 年增率達到 3.2%，高於前月的 3%，這是兩年半以來通膨首次突破 3%，符合市場預期，這項數據進一步鞏固了市場對歐洲央行 (ECB) 將在下周會議啟動升息的預期。

在細項數據方面，排除能源與食品等波動項目後，核心通膨率加速至 2.5%，高於預期，而備受關注的服務業物價漲幅更躍升至 3.5%。分析指出，服務業價格上漲主要是受到石油價格轉嫁的推動，這可能成為歐元區管理委員會鷹派成員主張 9 月再次升息的論據。

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歐洲央行預計將於 6 月 11 日的會議上調升借貸成本，這將是自 2023 年 9 月以來首次。官員們普遍認為，面對中東衝突帶來的能源與通膨衝擊，已無法繼續採取觀望態度。他們特別擔心戰爭持續會導致勞工要求大幅加薪，以及企業持續調高售價，進而引發難以遏制的通膨螺旋。

立陶宛央行總裁 Gediminas Simkus 強調，及時反應至關重要，應在通膨螺旋初期就將其阻止，以盡可能降低對經濟的衝擊。

然而，歐洲央行在決策上也面臨挑戰。歐元區 21 國的經濟成長正遭受打擊，5 月份商業活動的萎縮速度創下 2023 年以來新高。這使得多數決策者對於 6 月之後的利率路徑保持謹慎。

芬蘭央行總裁 Olli Rehn 形容，6 月的升息可視為一種「保險」措施，旨在確保通膨預期維持穩定，而非因為通膨壓力已根深蒂固。

歐元區各大經濟體通膨壓力普遍存在，西班牙、義大利與法國的 5 月通膨率分別高達 3.6%、3.3% 與 2.8%，儘管德國通膨率放緩至 2.7%，但整體歐元區物價仍遠高於央行設定的 2% 目標。

對於未來的貨幣政策，ECB 內部的鷹派與鴿派仍有分歧。被視為最鷹派的執委 Isabel Schnabel 認為現在預測需要升息多少次還言之過早，而 Simkus 則認為，6 月之後再次升息的可能性「大於不升息」，儘管具體時間點仍未明朗。