十銓Q1每股爆賺27元 漲價潮看至2027年以後
鉅亨網記者魏志豪 台北
記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (28) 日召開法說會，並公布第一季財報，稅後淨利為 22.94 億元，季增 181.47%，年增 2,598.82%，每股盈餘為 27 元，獲利創下歷史新高。展望後市，公司看好，由於雲端服務供應商 (CSP) 大量採購記憶體，並鎖定產能，有效排擠其他買家，加上大量新產能開出最早需等到 2027 年底，因此預期漲價潮至少延伸至 2027 年以後。
十銓第一季營收 90.45 億元，季增 42.46%，年增 69.07%，毛利率 38.68%，季增 16.2 個百分點，年增 29.75 個百分點，稅後淨利為 22.94 億元，季增 181.47%，年增 2,598.82%，每股盈餘為 27 元，單季營收及獲利皆刷新歷史紀錄。
根據研調機構 TrendForce 最新調查，2026 年第二季一般型 DRAM 合約價預計較上季上漲 58-63%，NAND Flash 合約價漲幅更達 70-75%。值得關注的是，此波漲勢承接自第一季 DRAM 合約價高達 90-95% 的史上最大單季漲幅，而 NAND Flash 報價漲勢更創下本輪週期以來新高。
十銓看好，驅動此一結構性轉變的核心因素，在於 DRAM 原廠持續將產能向 HBM 與伺服器應用集中，並採取「補漲」策略縮小各類產品間之價差；與此同時，NAND Flash 產能亦加速向企業級 SSD 傾斜，消費性應用需求則因成本壓力而退縮。
供給面而言，雲端服務供應商 (CSP) 透過長期採購協議鎖定產能，有效排擠其他買家，而有意義的新增產能預計最早需等到 2027 年底，甚至延遲至 2028 年才能釋出。北美主要 CSP 正加速部署 AI 推論基礎設施，高容量伺服器記憶體 (RDIMM) 已成為首要採購標的，供需失衡短期內難以緩解，記憶體產業景氣長期向上趨勢明確。
十銓預先洞察市場趨勢，深化與原廠戰略夥伴關係以確保穩定料源供應，並持續優化產品組合、提升研發能量，驅動企業級、工控、消費級 PC 及電競四大事業穩步並進，形成強健的整體營運韌性。在此波史上最劇烈的記憶體漲價浪潮中，公司的備料策略與客戶組合優勢充分展現，為獲利能力的穩健提升奠定有力基礎。
展望後市，十銓預期，第三季 DRAM 及 NAND Flash 合約價將延續上漲趨勢，將持續以「企業級與工控高附加值產品」作為成長引擎，在 AI 伺服器基礎設施擴建所帶動的高階記憶體需求浪潮中，把握料源掌控能力與技術深度的差異化優勢。
尤其隨著工業電腦、系統整合 (SI)、邊緣運算及國防等利基市場的客戶合作逐步擴大，十銓有信心在攀升的產業景氣中，進一步鞏固並拓展全球市占率，為股東創造穩定的長期價值。
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