〈COMPUTEX〉黃仁勳赴鴻海攤位啖紅豆餅 劉揚偉贈鴻華Cavira、夏普Poketomo
鉅亨網記者彭昱文 台北
輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 創辦人暨執行長黃仁勳今 (3) 日赴鴻海 (2317-TW) 攤位參訪，鴻海董事長劉揚偉親率高階主管接待，並贈送集團旗下鴻華先進 (2258-TW) 的新款電動車 Cavira，以及夏普 Poketomo 口袋同萌機器人。
劉揚偉今日率領輪值 CEO 蔣集恆、工業富聯 (Fii)(601138-TW) 董事長鄭弘孟，發言人巫俊毅，以及工業富聯首席技術官暨鴻佰科技董事長周泰裕、鴻佰科技總經理丁肇邦等高階主管接待黃仁勳。
黃仁勳在鴻海攤位上大啖紅豆餅外，並與劉揚偉贈送的夏普 Poketomo 機器人互動；針對另一個禮物鴻華先進新款電動車 Cavira，劉揚偉表示，希望作為黃仁勳未來來台使用的代步用車。
Cavira 為鴻華先進品牌 Foxtron 第二款量產乘用車 Cavira，定位中型 SUV，具備 468 匹的最大馬力，0-100 加速僅需 3.8 秒，預計 6 月 17 日正式在台發表上市，並將在今年下半年正式出口紐澳市場。
夏普 Poketomo 為對話式 AI 機器人，搭載夏普獨家開發的 AI 大語言模型與雲端記憶技術，自 2025 年底在日本上市後，3 個月內便突破萬台銷量，並在今年 5 月 20 日正式登陸台灣。
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