〈焦點股〉邁威爾獲黃仁勳點名晉級「兆美元」光通訊股沾光群飆漲停

邁威爾執行長墨菲 (Matt Murphy) 昨日受邀 COMPUTEX 演講，受惠黃仁勳同台合體點名，強調輝達與邁威爾在光學領域上轉投資合作為天作之合，預測邁威爾有望成為下一個破兆美元公司，激勵邁威爾股價飆漲，創史上單日最高漲幅，激勵台廠光通訊股齊嗨。