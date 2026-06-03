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〈焦點股〉邁威爾獲黃仁勳點名晉級「兆美元」光通訊股沾光群飆漲停

鉅亨網記者黃皓宸 台北

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳昨 (2) 日於 COMPUTEX(台北電腦展)2026 中，公開看好網通廠邁威爾 (MRVL-US) 前景，直言該公司有望成為下個市值突破 1 兆美元企業，邁威爾股價受激勵飆漲 32.52％，激勵今 (3) 日矽光族群多檔強勁上揚，包括光環 (3234-TW)、上詮 (3363-TW)、光聖 (6442-TW)、聯亞 (3081-TW)、波若威 (3163-TW) 及前鼎 (4908-TW) 開盤早早亮燈攻上漲停價。

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邁威爾獲黃仁勳點名晉級「兆美元」光通訊股沾光群飆漲停。 (圖：shutterstock)

邁威爾執行長墨菲 (Matt Murphy) 昨日受邀 COMPUTEX 演講，受惠黃仁勳同台合體點名，強調輝達與邁威爾在光學領域上轉投資合作為天作之合，預測邁威爾有望成為下一個破兆美元公司，激勵邁威爾股價飆漲，創史上單日最高漲幅，激勵台廠光通訊股齊嗨。


今日盤面上，光環、上詮、光聖、聯亞、波若威及前鼎亮燈漲停，其他包括眾達 - KY(4977-TW)、東典光電 (6588-TW)、華星光 (4979-TW) 漲幅也一度來到 3-5％。

其中光聖及波若威受惠 COMPUTEX 加持利多，股價皆漲停分別強勢站回 2,000、1,000 元大關。

法人指出，隨著 AI 資料傳輸量愈來愈大，速度愈來愈快，原本靠銅纜傳輸已不敷使用，業界看好「光進銅退」時代來臨，光通訊躍要角，包括輝達在今 (2026) 年 3 月宣布斥資 20 億美元投資 Marvell，雙方展開策略合作，也擴大了 AI 生態系布局。


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光環143+10.0%
華星光640+1.59%
眾達-KY220+3.53%
前鼎249+7.33%
波若威1085+9.82%
聯亞2830+9.90%
光聖2065+9.84%
上詮884+9.95%
東典112.5+1.35%
輝達222.82-0.69%
邁威爾科技290.79+32.5%

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