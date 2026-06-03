鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-03 18:04

仁寶 (2324-TW) 參與 Computex 2026，總經理 Anthony Peter Bonadero 今 (3) 日受訪指出，雖然仁寶切入 AI 伺服器領域腳步較慢，但他認為「後進者也有一些優勢」，指出仁寶可滿足客戶的核心需求，力拚今年伺服器營收占整體營收比重達 1 成。

Anthony Peter Bonadero 表示，雖然仁寶在 AI 伺服器業務上起步較晚，但認為後進者也有一些優勢，仁寶持續投入研發、自動化設備，並同步擴產新增產能，聚焦提供客戶最核心的需求。

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Anthony Peter Bonadero 進一步提到，仁寶美國德州廠將於下半年完成客戶驗證，屆時將逐步貢獻，目標在今年達成伺服器營收占整體營收 10%。此外，從第一季營收來看，PC 業務占 65%，非 PC 業務則占 35%，非 PC 營收比重顯著提升，力拚明年 PC 與非 PC 營收各占一半。

產能布局上，仁寶說明，美國德州有 2 座廠，第一座廠將於 8 月啟用，第二座廠後續將陸續推進。仁寶提到，美國德州廠目前負責後段組裝，未來也規劃導入 L11，依照客戶需求調整。

台灣方面，仁寶先前宣布斥資 40 億元投資台灣桃園大溪廠，將有 SMT 與組裝完整產線，並設置 Server Lab，預計今年底前可投入。另外，仁寶也在越南建置 SMT 產線，目前也已開始運作，以 L6 主機板為主。