鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-02 13:13

COMPUTEX(台北電腦展)2026 於今 (2) 日起開展，今年展區擴及南港館 1、2 館及世貿，與旗下新創展會「InnoVEX 2026」同為史上規模最大的一次，貿協董事長黃志芳表示，今年 COMPUTEX 為 1981 年以來規模最盛大的一次，全球科技龍頭齊聚，讓「台北成了全世界的 AI 核心！」，今天包括 Marvell(MRVL-US) 執行長 Matt Murphy 也合體輝達 (NVDA-US) 黃仁勳，多家龍頭科技廠也將展覽當作新品發表會。

黃志芳受訪時表示，此次集結 33 國、1,500 家海內外科技企業參展，不僅使用南港展覽館 1、2 館及世貿一館，輝達也使用 TICC(台北國際會議中心) 當成 GTC 台北技術展示區。

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黃志芳表示，這次貿協動用南港、信義區將台北變成 AI 核心，開幕前一周，輝達執行長黃仁勳與超微執行長蘇姿丰雙雙提早抵達台灣拉開序幕，今日展館雖於上午 10 時才開門，但 8 點左右現場便已湧入國際買主與科技迷，展場周邊擠得水洩不通、寸步難行，也展現台灣 AI 供應鏈對全球科技領袖的磁吸效應。

黃志芳指出，本屆展覽的 3 大核心主題，正好拼湊出一個完整的 AI 生命體生態系，包括 AI 需求供不應求下，整個產業動能越來越強，反映在參展廠商上。他將運算比較為大腦，是能貫穿 IC 與晶片設計的靈魂與大腦；其次是四肢將大腦的決策，在物理世界中實踐機器人智慧移動；第三則是神經網路系統，由次世代科技中的 6G 與衛星通訊擔綱，負責將大腦指令給四肢運作。

另黃志芳也提及，本屆 InnoVEX(新創展) 匯集了來自全球數 10 個國家、數百組新創團隊與加速器進駐，也是有史以來規模最大，包括影響最大的 9 個國家館如：日、韓、以色列、法、捷克及加拿大，在加速器部分輝達也參展其中。

黃志芳強調此次碰到的產業界領袖對展覽非常期待，包括這次參加的 4 場科技龍頭 CEO 演講，繼昨 (1) 日高通執行長 Cristiano Amon 開講後，今日 Marvell 執行長 Matt Murphy 已經宣布輝達黃仁勳以特別來賓共同出場，科技巨頭齊聚台北展區將把展區當作新品發表會。

今日開幕由總統賴清德、行政院長卓榮泰及北市電腦商業同業公會理事長陳俊聖等共同為展覽揭開序幕，此次新增「AI 機器人區」等特色展區，完整串聯 AI 技術從核心晶片、伺服器、運算平台到終端應用的產業生態鏈。