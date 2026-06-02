鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-02 09:44

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳在台北國際電腦展 (COMPUTEX) 主題演講中正式發表 RTX Spark 超級晶片，市場看好 AI PC 將成為下一波成長引擎，激勵輝達股價大漲 6.26%，並帶動台股在 AI 盛宴帶領下開高，台股今 (2) 日開盤後上漲 578 點，漲幅 1.16%，最高來到新高點 45915.92 點，隨後遭到摜壓，但守穩 4 萬 5 後翻紅續攻，預估全日成交量約 1.78 兆元。

〈台股開盤〉AI開趴接著奏樂接著舞 漲逾500點創45915點新高後一度翻黑。(鉅亭網記者張欽發)

早盤盤台積電上 漲 30 元 1.27%，報 2385 元。最高 2400 元。

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資深證券分析師簡伯儀指出， 台股主要格局偏多，但多方在指數走高同時，雖然看好後市，但追價力道不足，但即使拉回，也明顯獲得短期均線支撐，且如 5 日線也不下彎，形成台股多方強大支撐。

技術面來看 ，台股 1 日大盤開高走高，成交量量縮收盤再創新高，技術指標 KD 與 RSI 均持續向上延伸，MACD 紅柱體擴大，目前資金充沛維持良性輪漲，盤勢仍由多方掌握發球權。

台股集中市場今天早盤集中市場加權股價指數以 45388.93 點開出，最高 45915.92 點，最低 45388.93 點預估全場成交值 1.6 3 兆元。

今天早盤在權值股表現方面，除了台積電上漲外，台達電 (2308-TW) 下挫之外，鴻海 (2317-TW) 股價早盤上漲 4 元 1.36%，CCL 廠台光電 (2383-TW 下跌 1.68%。

類股族群上， IC 載板景碩 (3189-TW)、欣興 (3037-TW) 及南電 (8046-TW) 表現弱勢下跌，欣興力圖守住 1000 元大關。

今晨收盤的美股方面，市場看好 AI PC 將成為下一波成長引擎，激勵輝達股價大漲 6.26%，成為推升費城半導體指數上漲 1.06% 的最大功臣。收盤道瓊工業指數上漲 46.42 點，或 0.09%，報 51,078.88 點。那斯達克指數上漲 114.19 點，或 0.42%，報 27,086.81 點。S&P 500 指數上漲 19.90 點，或 0.26%，報 7,599.96 點。費城半導體指數上漲 136.27 點，或 1.06%，報 12,965.65 點。NYSE FANG+ 指數上漲 253.85 點，或 1.38%，報 18,651.31 點。

台股指標台積電 ADR (TSM-US) 大漲 4.11%。輝達 (NVDA-US) 大漲 6.26%。

對台股發展，統一證券指出，本週圍繞 COMPUTEX 展，台股目前維持良性輪動的高檔震盪格局，惟技術面高檔鈍化，加上外資期貨空單近 6 萬 5 千口，短線應提防行情隨時劇烈波 動，操作保持適度的資金彈性，建議低接不追高。選股以流動性佳的中大型 AI 權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔。