鉅亨網記者彭昱文 台北
台北國際電腦展本周登場，台股今 (1) 日在聯發科帶頭，電子代工、被動元件族群點火下，持續上攻，早盤漲逾 800 點，最高來到 45587.94 點，續創歷史新高，預估全日成交量逾 1.5 兆元。
台積電 (2330-TW) 今日開平盤 2355 元，早盤在平盤附近上下震盪。市場預期輝達 GTC 大會今天將發表與聯發科 (2454-TW) 共同開發的 Windows 個人電腦 (PC) 新晶片 N1X，帶動聯發科開盤漲逾 9%，來到 4710 元新高；台達電 (2308-TW)、台光電 (2382-TW)、聯電 (2303-TW) 等漲約 1%。
電子代工族群延續上周五漲勢，鴻海 (2317-TW) 漲約半根停板，廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、仁寶(2324-TW) 等盤中均亮燈漲停；被動元件族群也持續受惠資金點火，國巨 *(2327-TW) 奔漲停，衝上 800 元，華新科 (2392-TW) 也漲逾 9%；面板雙虎群創 (3481-TW) 漲停，友達 (2409-TW) 也漲逾 8%。
不過，鴻勁 (7769-TW) 跌逾 3%，封測族群也走弱，日月光投控 (3711-TW)、京元電子 (2449-TW)、力成 (6239-TW) 均走跌，另外，啟碁 (6285-TW)、創意 (3443-TW) 等也都是今日相對弱勢電子指標。
非電族群方面，台塑四寶走高，南亞 (1303-TW) 亮燈漲停、台化 (1326-TW) 漲逾 7%、台塑 (1301-TW)、台塑化 (6505-TW) 等漲逾 2%；航運股也走強，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 均漲 2-3%。