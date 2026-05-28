隨著油價回落以及美伊協議，美股四大指數 27 日漲多於跌，台股今 (28) 日開低走高，開 44240.8 點，下跌 16 點，而在台積電等電子權值股走揚下，指數延續多頭氣勢一路上攻，最高來到 44954.09 點，上漲近 700 點，幾乎攻上 4 萬 5 大關再創新高。早盤預估全日成交量 1.5 兆元。