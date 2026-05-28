鉅亨網記者吳承諦 台北
隨著油價回落以及美伊協議，美股四大指數 27 日漲多於跌，台股今 (28) 日開低走高，開 44240.8 點，下跌 16 點，而在台積電等電子權值股走揚下，指數延續多頭氣勢一路上攻，最高來到 44954.09 點，上漲近 700 點，幾乎攻上 4 萬 5 大關再創新高。早盤預估全日成交量 1.5 兆元。
台股權值股漲多於跌，台積電 (2330-TW) 早盤 60 元，漲逾 2%，來到 2360 元，創下歷史新高；聯發科 (2454-TW) 跌約 0.5%，下跌 30 元，來到 4610 元，台達電 (2308-TW) 跌約 1% ；而鴻海 (2317-TW) 漲近 2%、聯電 (2303-TW) 漲約 0.5%。
被動元件受惠漲價話題，股價持續走強，立隆電 (2472-TW) 漲停板，國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW) 均漲約 7%，鈺邦漲約 6%，禾伸堂 (3026-TW) 漲約 1%。
半導體設備廠走揚，萬潤 (6187-TW)、弘塑 (6187-TW) 漲停，辛耘 (3583-TW) 漲約 6%，均華 (6640-TW) 漲約 1%。
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