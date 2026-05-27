〈台股開盤〉又暴衝1200點刷新高 聯發科漲停帶動半導體全面噴發
鉅亨網記者張欽發 台北
受到美股費半指數大漲 5.53% 創新高的激勵，台股今 (27) 日早盤權值股、半導體族群大漲，聯發科 (2454-TW) 一早站上漲停價 4690 元，與台積電 (2330-TW) 及台達電 (2308-TW) 帶動指數以 44817.91 點又刷歷史新高，漲幅超過 1200 點。電子股指數上漲 3.08%，也占大盤成交比重 84.69%。
資深證券分析師簡伯儀指出，由於在美股美光 (MU-US) 暴漲 19.29%，聯電 ADR (UMC-US) 走高 15.7%，今天台股由半導體擔綱主導上漲格局無疑慮，目 前盤面由多方主導。
台股集中市場今天早盤集中市場加權股價指數以 43842.26 點開出，最高 77817.97 點，最低 43842.26 點，預估全場成交值 1.6 兆元。
今天早盤在權值股表現方面，除了台積電及台達電上漲之外，鴻海 (2317-TW) 股價早盤上漲 5.5 元，CCL 廠台光電 (2383-TW) 上漲，最高 5545 元。
類股族群上， IC 載板景碩 (3189-TW)、欣興 (3037-TW) 及南電 (8046-TW) 表現強勢上漲，欣興 1100 元創新高。
今晨收盤的美股主要指數表現，道瓊工業指數下跌 118.02 點，或 0.23%，報 50,461.68 點。那斯達克指數上漲 312.21 點，或 1.19%，報 26,656.18 點。S&P 500 指數上漲 45.65 點，或 0.61%，報 7,519.12 點。費城半導體指數上漲 674.36 點，或 5.53%，報 12,876.91 點。
台股指標上，台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.93%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 11.89%；聯電 AD 上漲 15.70%；輝達 (NVDA-US) 下跌 0.22%；應用材料 (AMAT-US) 大漲 5.26%；高通 (QCOM-US) 上漲 4.48%；美光暴漲 19.29%。
對台股發展，統一證券指出，美光受惠 AI 記憶體熱潮，市值躍升 1 兆美元俱樂部。隨著 COMPUTEX 開展在即、科技巨頭相繼訪台固樁供應鏈、今日聯電股東會等科技題材，將持續點燃市場 AI 熱潮，有利台股再度挑戰歷史新高。但大盤正乖離來到高位、外資期貨淨空單逼近 5.5 萬口，短線須提防高檔劇烈波動。操作上可保持適度的資金彈性。
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