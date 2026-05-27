〈台股開盤〉又暴衝1200點刷新高 聯發科漲停帶動半導體全面噴發

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-27 09:47

受到美股費半指數大漲 5.53% 創新高的激勵，台股今 (27) 日早盤權值股、半導體族群大漲，聯發科 (2454-TW) 一早站上漲停價 4690 元，與台積電 (2330-TW) 及台達電 (2308-TW) 帶動指數以 44817.91 點又刷歷史新高，漲幅超過 1200 點。電子股指數上漲 3.08%，也占大盤成交比重 84.69%。

〈台股開盤〉權值股、半導體族群大給力台股早盤上漲逾千點刷新高。(鉅亨網記者張欽發攝)

資深證券分析師簡伯儀指出，由於在美股美光 (MU-US) 暴漲 19.29%，聯電 ADR (UMC-US) 走高 15.7%，今天台股由半導體擔綱主導上漲格局無疑慮，目 前盤面由多方主導。

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台股集中市場今天早盤集中市場加權股價指數以 43842.26 點開出，最高 77817.97 點，最低 43842.26 點，預估全場成交值 1.6 兆元。

今天早盤在權值股表現方面，除了台積電及台達電上漲之外，鴻海 (2317-TW) 股價早盤上漲 5.5 元，CCL 廠台光電 (2383-TW) 上漲，最高 5545 元。

類股族群上， IC 載板景碩 (3189-TW)、欣興 (3037-TW) 及南電 (8046-TW) 表現強勢上漲，欣興 1100 元創新高。

台股指標上，台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.93%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 11.89%；聯電 AD 上漲 15.70%；輝達 (NVDA-US) 下跌 0.22%；應用材料 (AMAT-US) 大漲 5.26%；高通 (QCOM-US) 上漲 4.48%；美光暴漲 19.29%。