繼星巴克後又一家！哈根達斯中國門市易主 手搖飲「寧記」接手

鉅亨網編輯林羿君 2026-06-02 14:13

繼星巴克後又一家！哈根達斯出售中國門市 手搖飲「檸季」接手。(圖:shutterstock)

通用磨坊在聲明中表示，買方未來將獲得在中國開設哈根達斯冰淇淋專賣店與經營禮品業務的獨家商標授權；與此同時，通用磨坊仍將保留並持續營運哈根達斯在當地的零售（如量販超市通路）與餐飲通路業務。

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該交易預計於今年內完成，惟仍須取得監管機構批准並滿足其他常規交割條件。

通用磨坊補充，此次出售符合其聚焦於最具獲利成長機會品牌與通路的策略方向。雙方未對外透露交易金額。

根據聲明，買方集團成員之一的「檸季」，目前在中國設有逾 3,000 家精品手搖飲門市。彭博資訊於一年前曾披露，通用磨坊當時正考慮出售其中國門市資產，並尋求數億美元的出售價格。

近期，西方品牌正重新評估在中國這座全球第二大經濟體的經營策略，採行的手段包括出售資產，或是與本土夥伴成立合資企業。

今年 4 月，星巴克 (SBUX-US) 便將其中國業務的多數股權，以 40 億美元的交易規模出售給私募股權基金「博裕資本」（Boyu Capital），力圖扭轉該連鎖咖啡巨頭在當地的業績頹勢。