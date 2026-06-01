科技基金一年來績效突破3位數 專家看好AI超級周期剛起步 台廠獲利續沾光

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-01 20:02

台灣股市近期呈現驚驚漲格局，除了熱門的 ETF 受到投資人高度青睞，台股科技型基金的表現更是毫不遜色。根據統計，過去這一年來，所有台股科技型基金的績效幾乎全面突破三位數，表現甚至大幅超越大盤在同期間 117.23% 的漲幅。

績效超車大盤！科技基金績效破3位數 專家看好AI超級周期剛起步 台廠獲利續沾光。（圖：shutterstock）

摩根新興科技基金經理人葉鴻儒指出，台灣主計處日前將今年 GDP 成長率上調至 9.64%，創下 16 年來新高，顯示台股目前正迎來 AI 超級周期的展開。隨著全球大型雲端業者擴大資本支出，且台廠在 AI 供應鏈中佔據關鍵主導地位，企業獲利不斷獲得上調。在有實質獲利支撐的背景下，台股並未出現過熱或泡沫化的情況，現階段的成長趨勢僅是剛開始。除了 AI 基礎建設外，低軌衛星與光通訊等延伸領域也充滿投資機會。

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面對台股屢創新高，市場上不少投資人開始擔憂目前的股價是否偏貴，特別是針對熱門的 AI 題材，更不乏有泡沫化的疑慮。對此，葉鴻儒提出不同看法。他表示，主計處在 5 月 29 日將台灣今年的 GDP 成長率上調到 9.64%，這不僅創下 16 年來的最高紀錄，如果回顧歷史，上一次出現如此強勁的成長率更是已經在 30 多年前。

這項經濟數據的背後，代表著台股當前的上漲動能並非單純反映傳統認知上的景氣循環，而是由 AI 超級周期展開所帶動的結構性轉變。葉鴻儒認為，台灣的科技產業目前正好站在這波科技浪潮的風口上，若從長期成長的角度來觀察，目前的發展趨勢其實才剛開始，投資人不必過度恐慌。

針對過去市場經常質疑美國科技巨頭是否能將 AI 投入轉化為實際獲利，葉鴻儒分析指出，經過這段時間的觀察，部分科技巨頭已經發展出明確且具體的獲利模式，甚至有部分相關企業已經計畫在市場上進行 IPO。這種實質的商業進展，進一步增強了大型雲端業者擴大資本投入的信心與力道。

在這波全球 AI 競賽中，台灣供應鏈的角色至關重要。由於台廠在全球 AI 供應鏈中佔據了關鍵的主導地位，隨著全球需求爆發，台灣科技相關企業的獲利預估也不斷獲得調升。葉鴻儒強調，當市場的上漲是由實質獲利在背後撐腰時，台股的評價便具有合理支撐，並不存在市場所擔憂的過熱現象。

在投資布局方面，除了市場熟知的半導體測試、高速傳輸以及電力散熱等 AI 基礎建設相關族群外，摩根投信目前也特別看好低軌衛星以及部分光通訊領域。