鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-01 15:50

美伊戰爭開戰以來已達三個月，但台股逆風上漲，台股基金普遍亦有不錯表現。根據資料統計，截至上周五 (5/29) 台股基金中，近三個月績效排行前五名台股基金，施羅德台灣樂活中小基金及統一中小基金以高達 80% 奪下冠亞軍，值得注意的是，統一投信囊括兩席，統一龍馬基金以 72% 績效登第三，展現團隊基金操作實力。

美伊戰事以來台股基金這2檔強漲逾80% 統一投信2檔擠進前五。(鉅亨網資料照)

根據 CMoeny 統計，截至上周五 (5/29) 台股基金中，近三個月績效排行前五名包含：施羅德台灣樂活中小基金、統一中小基金、統一龍馬基金、元大經貿基金、摩根新興科技基金。其中，統一投信就有兩檔入榜，分別是統一中小基金、統一龍馬基金，績效分別為 80.95%、72.54%，顯現團隊在選股與掌握產業趨勢的實力。

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統一投信台股投研團隊表示，隨著四大雲端服務供應商 (CSP) 資本支出前景正向、AI 基礎建設投資動能延續，加上市場對 Google 自研 AI 晶片 (TPU)2027 年出貨量的樂觀預期，進一步帶動台股 AI 零組件、晶片設計等供應鏈穩健成長趨勢，正向樂觀看待台股後市表現。

投資操作上，統一投信台股投研團隊建議，除主流 AI 題材外，亦可持續關注如：功率元件、矽晶圓及被動元件等具備漲價潛力且評價相對低檔之族群。面對台股高檔震盪格局則建議，可伺機逢低布局，並採取定期定額方式優選基金標的，掌握中長期獲利成長機會。

台股基金近三月績效前五強

基金名稱 基金績效 (%) 近三月 近六月 近一年 施羅德台灣樂活中小基金 81.20 150.36 263.79 統一中小基金 80.95 129.01 290.43 統一龍馬基金 72.54 119.88 274.79 元大經貿基金 70.63 135.87 277.14 摩根新興科技基金 68.25 133.88 268.73