美伊戰事以來台股基金這2檔強漲逾80% 統一投信2檔擠進前五
鉅亨網記者陳于晴 台北
美伊戰爭開戰以來已達三個月，但台股逆風上漲，台股基金普遍亦有不錯表現。根據資料統計，截至上周五 (5/29) 台股基金中，近三個月績效排行前五名台股基金，施羅德台灣樂活中小基金及統一中小基金以高達 80% 奪下冠亞軍，值得注意的是，統一投信囊括兩席，統一龍馬基金以 72% 績效登第三，展現團隊基金操作實力。
根據 CMoeny 統計，截至上周五 (5/29) 台股基金中，近三個月績效排行前五名包含：施羅德台灣樂活中小基金、統一中小基金、統一龍馬基金、元大經貿基金、摩根新興科技基金。其中，統一投信就有兩檔入榜，分別是統一中小基金、統一龍馬基金，績效分別為 80.95%、72.54%，顯現團隊在選股與掌握產業趨勢的實力。
統一投信台股投研團隊表示，隨著四大雲端服務供應商 (CSP) 資本支出前景正向、AI 基礎建設投資動能延續，加上市場對 Google 自研 AI 晶片 (TPU)2027 年出貨量的樂觀預期，進一步帶動台股 AI 零組件、晶片設計等供應鏈穩健成長趨勢，正向樂觀看待台股後市表現。
投資操作上，統一投信台股投研團隊建議，除主流 AI 題材外，亦可持續關注如：功率元件、矽晶圓及被動元件等具備漲價潛力且評價相對低檔之族群。面對台股高檔震盪格局則建議，可伺機逢低布局，並採取定期定額方式優選基金標的，掌握中長期獲利成長機會。
台股基金近三月績效前五強
|
基金名稱
|
基金績效 (%)
|
近三月
|
近六月
|
近一年
|
施羅德台灣樂活中小基金
|
81.20
|
150.36
|
263.79
|
統一中小基金
|
80.95
|
129.01
|
290.43
|
統一龍馬基金
|
72.54
|
119.88
|
274.79
|
元大經貿基金
|
70.63
|
135.87
|
277.14
|
摩根新興科技基金
|
68.25
|
133.88
|
268.73
資料來源：CMoney，資料截至：2026/5/29。
延伸閱讀
- 〈焦點股〉高股息ETF迎春天！前六大集體創高 00918、00919攜手衝破30元
- 主動式台股ETF績效比一比 4強前5月狂漲逾80%遠勝大盤
- 【台股操盤人筆記】資金活水+基本面保護，長多格局未變
- 野村投信最新台股看法--【台股操盤人筆記】回歸獲利本質，聚焦AI優質企業
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇