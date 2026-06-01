鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-01 18:17

全台六大都會區今 (1) 日公布 2026 年 5 月「建物買賣移轉棟數」，六都單月交易量合計為 1 萬 6558 棟，月增 5.6%，年減 3.7%；2026 年 1-5 月交易量 7 萬 9245 棟，較去年同期年減 3.5%，顯示今年房市交易熱度較去年同期略減。但 5 月的交易移轉以高雄表現最靚，月增 23.6%，年增 41.4%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，全台六都 5 月「建物買賣移轉棟數」月增 5.6%，其中台北市月減 3.2%，新北市月增 12.4%，桃園市月減 5.6%，台中市月增 4.1%，台南市月減 4.4%，高雄市月增 23.6%。而六都與 2025 年 5 月比較，年減 3.2%，其中 台北市年增 10.7%，新北市年減 18.3%，桃園市年減 16.4%，台中市年減 3.5%，台南市年減 12.8%，高雄市年增 41.4%。

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信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，2026 年 3 月下旬後就觀察到遞延的買盤逐漸回籠，再加上股市帶來的財富增值效益，多少對於房市也有些助益，統計顯示 5 月的建物買賣移轉棟數開始出現月增，一方面可能交屋仍有一定數量，另一方面則是反映成屋市場人氣開始回溫。

陳金萍表示，房市交易與登記約莫有 1 個月左右的時間差，5 月的建物買賣移轉棟數反映的是 4 月至 5 月初的市況，4 月受惠於 AI 相關產業需求強勁、出口暢旺，國內經濟持續復甦，而中東戰事衝擊鈍化，民眾購屋信心回溫，此外，台股大漲也讓財富效果發酵，部分資金趁高位獲利了結，加上對通膨預期仍高，市場買氣回溫，六都建物買賣移轉棟數較 4 月成長 5.6%。

另與 2025 年 5 月相比，六都交易量較去年同期量縮 3.7%，去年 5 月在川普關稅戰的變數下，導致民眾購屋信心不足，市場觀望氣氛濃厚，中古屋市場買氣降溫，不過，在部分都會區大量新屋交屋潮挹注下，填補了中古屋低迷的量能，整體仍有 2.2 萬棟以上的交易量，反觀今年，雖中古屋市場持穩，但新屋交屋潮不如預期，整體交易量表現仍不如去年同期。

陳金萍說，進一步觀察今年 1-5 月六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為 7 萬 9245 棟，較去年同期年減 3.5%，顯示今年房市交易熱度較去年同期略減，六大都會區增減互見，主要是新屋交屋量影響各都會區量能表現。其中台北市年增 2.8%，新北市年減 2.3%，桃園市年減 9.1%，台中市年減 12.5%，台南市年增 4.5%，高雄市年增 4.3%。

陳金萍指出，六大都會區今年 1-5 月建物買賣移轉棟數雖僅年減 3.5%，但觀察歷年交易量發現，今年的交易量持續創下自 1999 年有紀錄以來第三低量，僅高於 2017 年的 7 萬 8282 棟與 2016 年的 6 萬 4661 棟，是第三個低於 8 萬棟的年份，顯示今年房市整體市況仍在低檔盤整。