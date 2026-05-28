〈房產〉戰爭衝擊面擴大蓋房子成本又增加 塑膠、金屬、瀝青都上漲
鉅亨網記者張欽發 台北
據主計總處的統計顯示，受戰爭等因素影響，4 月營造工程物價指數又開始向上攀升，工程材料部分受到油價波動影響，包括塑膠製品類 4 月指數年增率高達 17.72%，油漆類也年增 2.76%，機電設備年增 12.05%，瀝青及其製品類年增 13.24%，若加上年初土方之亂的成本上揚，蓋房子的成本今年也出現一波漲勢。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，今年土方處理成本增加，再加上戰爭後油價上漲反應到相關產品上，建築成本都會有感增加，但去年預售市場銷售狀況就已轉為清淡，銷售速度放緩又碰上成本增加，都考驗開發商的經營能力，早期取得土地的建案，可能土地成本較低還有彈性調整售價的空間，若是近年才取得土地又碰上成本上揚，開發商應會感受到成本及資金的壓力。
統計顯示，營造工程材料類指數在過去三年逐漸穩定，疫情後 2021 營造工程材料類指數年增 13.74%，2022 年增 8.51%，2023 年剩下年增 1.15%，2024 年則是 1.08%，2025 年則是年減 0.16%，不過受到戰爭影響，今年四月營造工程材料類指數年增率又攀升到 4.91%，4 月年增幅度較大的項目包括膠類製品類，年增跳升到 17.72%，瀝青等製品年增 13.24%，機電設備類同樣年增幅度達 12.05%，金屬製品過去三年指數出現回挫，但今年 4 月則出現年增 4.46%。
曾敬德表示，雖然每個項目佔營建成本比例不一，但整體營造工程總指數的確出現明顯攀升，再加上年初的土方之亂，也會反映在整體開發成本之上，若是遇到房市景氣暢旺時，這些都會成為推升房價的理由，但現在整體銷售狀況平淡，多增加的成本也讓開發商有點頭疼，接下來要觀察造價波動是否短期因素，或者影響時間維持更長久。
- 台股熱潮下 主動ETF為何爆紅？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇