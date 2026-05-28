〈房產〉戰爭衝擊面擴大蓋房子成本又增加 塑膠、金屬、瀝青都上漲

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-28 15:20

據主計總處的統計顯示，受戰爭等因素影響，4 月營造工程物價指數又開始向上攀升，工程材料部分受到油價波動影響，包括塑膠製品類 4 月指數年增率高達 17.72%，油漆類也年增 2.76%，機電設備年增 12.05%，瀝青及其製品類年增 13.24%，若加上年初土方之亂的成本上揚，蓋房子的成本今年也出現一波漲勢。

戰爭衝擊度增強蓋房子成本又增加 ，塑膠、金屬、瀝青都上漲。(鉅亨網記者張欽發攝)

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統計顯示，營造工程材料類指數在過去三年逐漸穩定，疫情後 2021 營造工程材料類指數年增 13.74%，2022 年增 8.51%，2023 年剩下年增 1.15%，2024 年則是 1.08%，2025 年則是年減 0.16%，不過受到戰爭影響，今年四月營造工程材料類指數年增率又攀升到 4.91%，4 月年增幅度較大的項目包括膠類製品類，年增跳升到 17.72%，瀝青等製品年增 13.24%，機電設備類同樣年增幅度達 12.05%，金屬製品過去三年指數出現回挫，但今年 4 月則出現年增 4.46%。