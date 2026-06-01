鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-01 12:51

由台北市住宅及都市更新中心擔任實施者的「通化安和公辦都市更新案」，今（1）日與冠德建設 (2520-TW) 成出資暨協助實施都市更新事業及歷史建築修復契約簽署，象徵本案正式邁入開發新階段。全案預計投資金額約 44 億元，總銷售金額約 137 億元。

北市 通化安和公辦都更案更新後模擬圖。(圖：台北市住都中心提供)

台北市副市長張溫德兼台北市住都中心董事長出席簽約典禮，期許透過公私協力，打造兼具居住安全、環境永續及文化傳承的韌性聚落示範基地。

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公辦都更案台北市「通化安和公辦都市更新案」基地位於大安區安和路二段周邊，面積約 4318 平方公尺（約 1306 坪），鄰近信義安和站及大安站，具備完善大眾運輸條件。基地現況為低度利用街廓，未來將透過公辦都市更新重塑都市環境，提供更安全舒適的居住空間，並導入區民活動中心及開放公共空間，滿足居民休憩、交流及社區活動需求。

台北市住都中心指出，此一公辦都更案更新後建築預計興建地上 23 層、地下 4 層建築，總樓地板面積逾 9500 坪，預計冠德投資金額約 44 億元，總銷售金額約 137 億元，並取得鑽石級綠建築、銀級智慧建築、低碳建築及建築能效 1 + 級等標章。

冠德建設總經理張勝安表示，將秉持專業與責任，與市府攜手推動兼具公益與文化保存價值的更新案例，本案結合跨區修復士林天母「羅友倫故居」，延續場域精神與歷史脈絡，導入餐飲及公共服務機能，使文化資產更貼近市民生活。

台北市「通化安和公辦都市更新案」將導入韌性城市理念，規劃平時可供社區使用、災時可轉換應變的公共空間，成為臺北市首件以「韌性聚落」為主題的公辦都市更新示範案例。