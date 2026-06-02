多坐一站房價省百萬元 台中捷運「市政府站」與鄰站價差最顯著

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-02 17:04

台中捷運綠線運量穩步成長，然而部分相鄰站點通勤時間不到 5 分鐘，房價表現卻不同。房仲業者根據實價登錄數據，盤點 2025 年台中捷運綠線各站點周邊 800 公尺內的住宅交易，發現「一站之隔」價差最顯著的前三名，由「市政府站」與「文心櫻花站」每坪價差 11.7 萬元居冠。

台中捷運「市政府站」與鄰站房價價差最顯著。(圖：永慶房產集團提供)

而居第二大價差的「文心崇德站」與「四維國小站」以 9.4 萬元差距；「舊社站」與「松竹站」則以 8.7 萬元的價差排名第三。

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根據 2025 年實價登錄統計，「市政府站」與「文心櫻花站」每坪價差高達 11.7 萬元，換算下來，同樣購入 30 坪的住宅，兩站價差高達 350 萬元。永慶不動產台中台灣大道加盟店長張永富分析，市政府站坐落於發展成熟的五期、七期重劃區，區內有市政府行政中心，更匯聚各大百貨公司與商辦，未來還有雙捷運交會共構的利多，因此吸引大量外地購屋族指名置產。

張永富店長表示，相較之下，「文心櫻花站」早期發展以透天住宅居多，目前缺乏重大建設利多消息，但因價格相對實惠，因此在地客群偏好選擇在此購屋。隨着市政府站周邊重劃區的持續開發，預期未來兩站的房價差距將持續擴大。

單坪價差 9.4 萬元的第二名的區段為「文心崇德站」與「四維國小站」，同樣 1000 萬元購屋預算，相鄰兩站能買到的面積就差了 8.5 坪。永慶不動產北屯南興捷運加盟店協理許榮容表示，「文心崇德站」地處雙主幹道十字路口，沿線連鎖品牌與銀行林立，通勤人流、車流匯聚，生活機能極佳，而相鄰的「四維國小站」則以在地小店家為主，住宅價差源自於人流量的巨大差異。

許榮容表示，「文心崇德站」周遭以大樓產品為主，中古屋每坪均價已突破 40 萬元。由於兩站騎車僅需 3 分鐘，若考量預算，購屋族將往每坪平均 3 字頭的「四維國小站」移動。由於該區域屬於發展成熟的四期重劃區，整體結構變動不大，預估兩站價差將維持穩定、不易再擴大。

價差排名第三的則是「舊社站」與「松竹站」，兩站價差達 8.7 萬元。有巢氏房屋北屯南興敦富加盟店長黎政彥指出，「松竹站」屬於成熟的舊市區，周邊高達七成為屋齡 20 年以上的中古屋，且缺乏可供開發的腹地，吸引預算有限的購屋族群。相反地，位於單元 12 重劃區的「舊社站」周邊以 5 年內的新大樓為主，因爲擁有大量未開發大型用地，未來發展可期。

黎政彥表示，雖然台中購屋族多習慣搭乘自有交通工具，捷運實質搭乘率不算高，但舊社站憑藉整齊的重劃區街廓、方正的格局規劃及大型美式賣場，吸引年輕首購族。在未來發展潛力的推升下，舊社站房價顯著領先松竹站，也讓相鄰的松竹站成為高性價比值的購屋選擇。