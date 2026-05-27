鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-27 19:42

由台北市住宅及都市更新中心擔任實施者的「臺北市信義區虎林段四小段 147 地號等 45 筆土地公辦都市更新案」（吉春賞）公開徵求出資者招商案，今 (27) 日順利評選出新潤置地獲最優申請人。預計興建 2 棟地上 23 層、地下 5 層建築，興建樓地板面積 7300 坪以上，估可創造總銷售金額逾 64.25 億元。

台北新住都中心指出，吉春賞案基地位於臺北市信義區永吉路 321 巷以東、虎林街 56 巷以南、虎林街以西、永吉路以北所圍的部分街廓，基地面積為 2555 平方公尺（約 772.89 坪）。步行至捷運永春站及松山站約 10 分鐘，交通路網發達、生活機能成熟完善，周邊商業機能成熟，全區土地約 99% 為私有土地。

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台北新住都中心指出，吉春賞案歷經三次意願調查，招商前意願比率達 94.37%，充分表現住戶參與公辦都市更新自助人助之高度向心力。

吉春賞在更新後將朝向結構安全、耐候減碳、都市減災及環境友善四大面向設計，台北新住都中心指出，另為落實台北市田園都市政策，將評估設置田園綠屋頂之可行性，並以立體綠化及綠覆率 100％規劃為目標；同時規劃設置幸福住宅，以兼顧市府政策與公益性回饋，營造市民共享共好的居住環境。

吉春賞案最優申請人新潤置地的整體建築規劃以「虎林之心，森態城市」為核心理念，預計更新後興建 2 棟地上 23 層、地下 5 層之鋼筋混凝土（RC）構造建築，更新後樓地板面積約 7,300 坪以上，預估可創造總銷售金額逾 64.25 億元 (實際規模將依審議結果為準)，並預計取得黃金級綠建築、銀級智慧建築、耐震標章、低碳建築等標章及建築能效 1 + 級，打造兼具結構韌性、共融與社群價值的森態幸福場域。

台北新住都中心心已擔任公辦都更實施者共 31 案，其中成功招商 19 案，5 案完工、2 案興建中，透過公私協力機制累計帶動民間投資金額約 1171 億元。台北新住都中心目前還有大直儒玉、大直藏璽及南機場單元 4 等公辦都更案件正招商中。