〈勞動基金績效〉史上最大紅包！4月勞動基金狂賺1.1兆 前4月新制勞退收益飆近20%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-01 12:09

勞動基金運用局今（1）日公布 115 年截至 4 月底基金運用績效，整體勞動基金規模達 8 兆 3678 億元，在台股 4 月份強勁漲勢助攻下，單月暴賺 1 兆 1047.5 億元創下歷史新高，累計前 4 月收益數達 1 兆 5392 億元，收益率達 20.21%。其中勞工最關注的新制勞退基金帳面收益突破兆元大關，若以 1310 萬有效帳戶計算，收益率近 2 成，平均每位勞工前 4 月帳面分紅高達 8 萬元。

史上最大紅包！4月勞動基金狂賺1.1兆 新制勞退收益近20%每人分紅8萬元。（圖：shutterstock）

細看各項基金表現，截至 4 月底新制勞退基金規模為 5 兆 4747 億元，收益率 19.73%，單月狂賺 7610 億元甚至超越去年一整年的表現，累計前 4 月大賺 1 兆 491.8 億元。

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舊制勞退基金規模為 1 兆 1062 億元，收益率高達 31.55%，累積收益為 2904.4 億元。攸關勞工權益的勞保基金規模則來到 1 兆 5371 億元，收益率 17.19%，累計收益為 1948.1 億元。

其他政府基金同樣表現亮眼，幾乎全數繳出雙位數獲利成績單。其中就保基金規模為 1865 億元，收益率 1.23%；勞職保基金規模為 378 億元，收益率 0.66%；積欠工資墊償基金規模為 255 億元，收益率為 11.54%。此外，受衛福部委託管理的國民年金保險基金規模為 8147 億元，收益率達 18.04%；受農業部委託管理的農民退休基金規模為 292 億元，收益率則為 22.48%。

針對 4 月獲利暴衝的主因，勞動基金運用局分析指出，主要受惠於全球金融市場的強勁表現，尤其是 4 月份台灣股市漲勢驚人，進而帶動整體基金績效攀升。展望未來，美國聯準會考量中東局勢為經濟前景帶來高度不確定性，且通膨依然維持在高位，後續將密切關注就業和通膨兩大層面所帶來的風險。

觀察台灣國內總體經濟，國發會預估整體製造業未來 6 個月的展望將持續維持擴張態勢，不過部分產業受到地緣政治風險的影響，仍持續面臨生產成本上升與原料短缺的壓力，使得不同產業之間的前景表現出現明顯的分歧。