韓媒：戰略層面存在重大分歧 三星為OpenAI客製化NPU計畫陷入停滯

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-01 06:50

韓媒《Greened》週日 (5 月 31 日) 報導指出，三星電子與 OpenAI 針對基於 ARM 架構的推理型神經網路處理器 (NPU) 研發計畫，因戰略層面存在重大分歧，目前已陷入停滯。

韓媒：戰略分歧導致合作生變 三星為OpenAI客製化NPU計畫陷入停滯

早在 2024 年，市場便盛傳三星將為 OpenAI 打造專用 AI 晶片。OpenAI 執行長奧特曼曾多次親赴韓國，與三星高層密會並簽署多項合作備忘錄，當時外界普遍看好這家記憶體巨頭能藉此深化在 AI 供應鏈的地位。

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報導指出，三星前期研發工作已取得初步進展，不料雙方在最終戰略方向上未能達成共識，導致這項被寄予厚望的客製化晶片案被迫喊停。

此一變化或許能解釋三星近期的投資動向。三星近期轉向投資另一家美國 AI 獨角獸 Anthropic，並可能改為 Anthropic 代工 AI 晶片，顯示其調整了在 ASIC(特殊應用積體電路) 市場的布局策略。

儘管晶片研發暫時受阻，三星跟 OpenAI 雙方的合作關係並未全面破裂。