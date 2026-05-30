報導引述 Meta 穿戴裝置副總裁 Alex Himel 的內部備忘錄指出，公司除了將大幅擴充 AI 智慧眼鏡產品線外，也計劃推出一項稱作「Wearables for Work(工作型穿戴設備)」的企業服務。

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Meta 希望透過推出更多新產品及拓展銷售市場，於 2026 年下半年達成 1,000 萬台穿戴式裝置的銷售目標。

目前 Meta 已與 EssilorLuxottica 旗下 Ray-Ban 及 Oakley 品牌合作推出 AI 智慧眼鏡。

Meta 去年收購 AI 穿戴裝置新創公司 Limitless，以加速下一代 AI 穿戴設備的開發。Limitless 的代表產品是一款吊墜式裝置，可持續錄製現實世界對話內容，並利用 AI 進行語音轉錄與整理。