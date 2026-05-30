鉅亨網編譯陳又嘉
根據《The Information》周五 (29 日) 報導，Meta(META-US)計劃在未來一年開始測試一款 AI 吊墜(AI pendant)，並進一步擴大穿戴式裝置布局，希望藉此扭轉硬體部門虧損的局面。
報導引述 Meta 穿戴裝置副總裁 Alex Himel 的內部備忘錄指出，公司除了將大幅擴充 AI 智慧眼鏡產品線外，也計劃推出一項稱作「Wearables for Work(工作型穿戴設備)」的企業服務。
消息傳出之際，Meta 硬體部門 Reality Labs 第一季營收僅 4.02 億美元，虧損高達 40.3 億美元。
Meta 希望透過推出更多新產品及拓展銷售市場，於 2026 年下半年達成 1,000 萬台穿戴式裝置的銷售目標。
目前 Meta 已與 EssilorLuxottica 旗下 Ray-Ban 及 Oakley 品牌合作推出 AI 智慧眼鏡。
Meta 去年收購 AI 穿戴裝置新創公司 Limitless，以加速下一代 AI 穿戴設備的開發。Limitless 的代表產品是一款吊墜式裝置，可持續錄製現實世界對話內容，並利用 AI 進行語音轉錄與整理。