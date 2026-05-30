鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-30 15:16

根據外媒報導，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 已明確否認近期有關 SpaceX 調降首次公開募股 (IPO) 目標估值的消息，強調 IPO 前景依舊強勁

馬斯克在社群平台 X 上，針對 ZeroHedge 引述《彭博》消息人士的貼文，僅以一個字回應：「False (假的)」，直接駁斥相關傳聞。

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《彭博》先前報導，SpaceX 已將 IPO 目標估值從原先超過 2 兆美元，下修至至少 1.8 兆美元。

這項傳聞出現之際，市場正高度關注 SpaceX 可能最快於 6 月啟動上市程序。外界普遍預期，公司已接近完成保密形式提交的 S-1 上市申請文件，使其成為近年最受矚目的 IPO 案之一。

市場看好 SpaceX 的重要原因之一，在於旗下衛星網路服務星鏈 (Starlink) 帶動營收快速成長。Starlink 為 SpaceX 2025 年營收成長的重要來源，公司全年營收達 187 億美元。

不過，SpaceX 仍持續投入大量資金於多項長期發展計畫，包括星艦 (Starship) 火箭研發以及人工智慧 (AI) 相關布局。這些高投入項目雖有助於推動未來成長，但也對短期獲利能力帶來壓力。

分析人士指出，馬斯克此次公開駁斥估值下修傳聞，反映其對 SpaceX 業務發展與資本市場前景仍抱持高度信心。作為全球最具價值的未上市企業之一，SpaceX 目前已成為馬斯克商業版圖的重要核心，與特斯拉 (TSLA-US) 及 xAI 並列為其主要事業。

市場人士認為，若 SpaceX 最終推動上市，憑藉其在可重複使用火箭、衛星通訊及太空運輸領域的領先地位，預料將吸引大量機構與散戶資金追捧。