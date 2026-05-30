鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-30 11:03

美國科技財報相繼繳出亮眼成績，加上美國四大雲端巨頭 (CSP) 持續擴張資本支出，又有 AI 基本面撐腰，此時布局正可搭上美股強勁行情。安聯投信表示，在 AI 浪潮持續推進、數位轉型需求穩健成長的背景下，美國科技股仍被市場視為全球股市中具備結構性成長潛力的重要投資標的，恰逢美國史上最大規模 IPO 啟動，美國科技主題持續成為市場資金注目焦點。安聯投信第三檔主動式 ETF 00402A 獲准成立，預計 6 月 9 日掛牌。

AI基本面撐腰、最大IPO潮將至 法人看美國科技股迎雙重紅利。(圖：shutterstock)

安聯美國科技領航主動式 ETF 基金 (00402A-TW) 經理人洪華珍表示，美國科技財報繳出亮眼成績，加上美國四大 CSP 廠持續擴張資本支出，又有 AI 基本面撐腰，以及美國最大規模 IPO 行情啟動，美股市場將有望迎來估值修復與獲利上修雙重紅利。

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在 IPO 題材部分，航太及人工智慧公司 SpaceX 估值上看 2 兆美元，市場看好前景；另外像 ChatGPT 開發商 OpenAI，Agentic AI 應用龍頭 Anthropic 也可能於第三季尋求上市，隨著更多高成長題材可供選擇，資金卡位需求外溢效應，美國科技股有望再度吸引全球投資人目光。

洪華珍表示，生成式 AI 所帶動的科技成長已不再僅限於硬體領域，從 GPU、資料中心、半導體設備，延伸至雲端平台、軟體服務、AI Agent、自動駕駛與工業自動化等多元應用，題材輪動速度明顯加快，著眼於 AI 多層次發展的產業架構，布局美國科技可參與更多元的機會。

展望後市，洪華珍指出，美國擁有全球最成熟的創新生態系，有利於持續將科技突破轉化為具規模的商業應用，推動企業生產效率與競爭力提升。隨著 AI 與數位科技應用深化，美國科技產業結構性成長趨勢明確，不論從機會面、評價面或基本面觀察，皆有利長線布局。

看準美股科技長線布局良機，安聯投信旗下的第三檔主動式 ETF 00402A 已於 29 日獲准成立，預計於 6 月 9 日掛牌上市，協助投資人在結構性成長趨勢明確的美國科技產業中，透過主動式專業管理，精準捕捉多元應用商機。