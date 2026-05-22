鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-22 11:40

隨著 SpaceX 正式啟動上市程序，加上 OpenAI 與 Anthropic 傳出也正加速推進 IPO 計畫，市場預期，一波 AI 巨頭上市潮即將席捲華爾街，而其上市首日市值甚至可能一舉超越「股神」巴菲特打造的波克夏 · 海瑟威 (BRK.B-US)。

馬斯克旗下太空公司 SpaceX 已於週三 (20 日) 正式向那斯達克提交 IPO 申請文件，成為這波大型科技 IPO 浪潮的開端。市場也傳出，OpenAI 最快可能於本週以保密方式遞交上市文件。

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預測市場平台 Kalshi 數據顯示，交易員目前認為 OpenAI 於 2026 年提出 IPO 的機率高達 92%；其主要競爭對手 Anthropic 上市機率也達 69%。

Polymarket 交易員更進一步押注，三家公司上市首日市值皆可能突破 1 兆美元，改寫 IPO 紀錄。

其中，SpaceX 今年 2 月最新估值約達 1.25 兆美元，市場預估其上市首日收盤市值突破 2.2 兆美元的機率為 56%。

OpenAI 最近一輪估值約為 8520 億美元，而交易員認為其上市首日收盤市值突破 1.4 兆美元的機率達 65%。

(圖片：鉅亨製圖)

Anthropic 方面，市場預估其上市首日市值突破 1.8 兆美元的機率約 47%。外媒報導指出，Anthropic 正洽談新一輪融資，估值可望升至 9000 億美元。

若上述預測成真，三家公司不僅將直接躋身「兆元市值俱樂部」，甚至可能超越波克夏海瑟威目前約 1.03 兆美元市值，並挑戰 Meta (META-US) 與特斯拉 (TSLA-US) 約 1.5 兆美元的市值規模。

不過，估值飆升背後也引發市場質疑。

德銀分析師 Adrian Cox 指出，波克夏去年營收超過 3500 億美元，而 SpaceX 2025 年營收僅約 186.7 億美元，OpenAI 去年營收約 131 億美元。

Anthropic 營運規模雖仍未完全公開，但市場消息指出，公司第二季可望首次轉盈，全年營收可能接近 110 億美元。

值得注意的是，儘管估值相當驚人，目前 SpaceX 與 OpenAI 仍處於虧損狀態。

市場分析認為，近年企業停留私募市場時間拉長，加上融資管道增加，使大型新創能在未上市前累積更高估值，也讓如今 AI 巨頭 IPO 規模遠超過過去科技公司。

面對多家估值上看兆美元企業可能接連上市，市場也擔憂買盤是否足以消化。

對此，Cox 認為無須過度憂慮。