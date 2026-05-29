鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-29 09:55

隨著無人機逐漸成為現代戰場核心武器，川普政府傳出正加速打造美國「無人機國家隊」，受此消息影響，相關概念股週四 (28 日) 全面狂飆。其中，由川普長子小唐納．川普 (Donald Trump Jr.) 持股的 Unusual Machines (UMAC-US) 暴漲近 60%，成為市場焦點。

美國擬打造「無人機國家隊」川普長子持股公司UMAC暴漲60% (圖：shutterstock)

此外，Red Cat Holdings (RCAT-US) 瘋漲 32.61%，AgEagle Aerial Systems (UAVS-US) 飆高 12.26%；軍用無人機大廠 AeroVironment (AVAV-US)、克瑞拓斯安全防衛 (KTOS-US) 以及 ZenaTech (ZENA-US) 漲幅均超過 13%。

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其他無人機概念股同步走強，Ondas Holdings (ONDS-US) 噴漲 22.69%，AIRO Group (AIRO-US) 也飛漲約 21.95%。

《華爾街日報》週三 (27 日) 報導，美國政府正與多家無人機新創及供應鏈企業洽談資金支持方案，目標是加速擴大本土產能、降低美製無人機成本，強化未來作戰能力。參與討論的單位除五角大廈外，還包括負責國安供應鏈融資的戰略資本辦公室 (OSC)。

消息人士透露，部分方案可能結合貸款與股權投資，意味美國政府正從單純採購者轉向直接參與無人機產業布局。

目前被列入潛在支持名單的企業，包括獲得美軍偵察無人機合約的 Performance Drone Works；由小唐納．川普 (Donald Trump Jr.) 持股並擔任顧問的 Unusual Machines (UMAC-US)；以及紅杉資本 (Sequoia Capital) 投資、主攻第一人稱視角 (FPV) 攻擊型無人機的 Neros Technologies。

知情人士指出，目前談判仍在進行中，五角大廈也尚未最終確認投資條件。不過，美國國防部對外低調證實，相關決策仍在內部評估階段，未來若有定案，將正式對外公布。

這場無人機大擴軍，也與五角大廈近年全力推動的「Drone Dominance」計畫高度一致。該計畫總規模約 11 億美元，目標是在 2027 年底前建立約 30 萬架低成本攻擊型無人機庫存。

不過，美國目前無人機產能與成本仍遠落後實戰需求。

根據 2025 年估算，美國一年最多僅能生產約 10 萬架無人機；相較之下，烏克蘭去年生產量高達約 400 萬架。

更大的問題在於價格。五角大廈希望未來攻擊型無人機單價壓低至約 5,000 美元，但目前許多美製無人機價格仍高出數萬美元。

多名美國國防官員坦言，美國若想真正建立無人機優勢，勢必要先大幅提高產能並壓低成本。