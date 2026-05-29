鉅亨網編譯許家華 2026-05-29 11:04

美國軍方近日首度正式證實，部署於戰區的美軍人員，已遭敵對勢力利用商業定位資料進行監控與鎖定，引發美國國會兩黨議員對全球數位廣告與資料仲介產業的國安風險高度警戒。

根據路透取得、由民主黨籍聯邦參議員 Ron Wyden 公開的一封信函，美國中央司令部 (CENTCOM) 於 4 月 14 日向國會表示，已「收到多起敵對勢力利用商業定位資料監視或鎖定戰區美軍人員的威脅通報」。中央司令部負責區域涵蓋波灣與中東地區，目前美軍正與伊朗軍方在荷姆茲海峽周邊持續對峙。

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這也是美國政府首度正式承認，美軍在現役戰區內已因商業定位數據而成為潛在攻擊目標。Wyden 與跨黨派議員在致五角大廈的信函中警告，商業定位資料足以分析美軍部隊聚集位置、日常活動模式與行動軌跡，進而可能被敵方用於飛彈、無人機、路邊炸彈與反情報行動。

Wyden 直言，美國應開始將數位廣告科技產業 (adtech industry) 視為國家安全威脅。他指出，資料經紀商長期蒐集並販售手機與裝置的定位資訊，而這些資訊可經由大量交叉比對，精準描繪個人與軍事單位的行動模式。

五角大廈則回應，將直接向國會議員說明相關情況，但未提供更多細節。議員則批評，軍方對相關威脅早有認知，卻未及時採取更嚴格保護措施。

定位資料交易長期是數位廣告產業的重要基礎。大量 App、網站與服務供應商會透過智慧型手機蒐集定位資訊，再出售給資料仲介商 (data brokers)，後者進一步整合並轉售資料，形成龐大且複雜的全球監控經濟。

事實上，相關風險過去已多次曝光。早在 2016 年，就有美國國防承包商利用公開可購買的定位資料，追蹤美國特種部隊從本土基地移動至敘利亞敏感據點的過程。近年《Wired》與德國媒體也曾透過數十億筆座標資料，分析駐紮於德國 11 處美軍與情報設施周邊人員的詳細行動軌跡。

跨黨派議員此次進一步要求軍方加速採取防護措施，包括關閉軍用裝置中的廣告識別碼 (advertising ID)、自動停用戰區手機定位分享功能，並避免使用過度蒐集資料的瀏覽器。

參與連署的共和黨眾議員 Pat Harrigan 曾任美國陸軍特種部隊軍官。他批評，Alphabet 旗下 Google (GOOGL-US) 的 Chrome 瀏覽器「從設計之初就是為了蒐集與分享使用者資料」，若政府裝置持續使用相關軟體，等同每天都在向敵人提供武器。

對此，Alphabet 旗下 Google 回應，Chrome 具備「業界領先的安全性」，公司也長期支持對資料仲介商建立更嚴格規範與保護機制。

近年美國政府對定位資料與中國、俄羅斯等外國勢力可能取得敏感資訊的疑慮持續升高。拜登政府時期便曾推動限制美國民眾敏感資料流向敵對國家；川普政府近期也持續強調數據安全與關鍵基礎設施防護。