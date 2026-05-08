鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-08 20:10

聯合國糧食及農業組織 (FAO) 周五 (8 日) 發布報告指出，全球糧食價格在 4 月份攀升至 3 年多來新高，主要受到伊朗戰爭以及荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 實質關閉所引發的植物油價格飆升影響。

聯合國：4月全球糧食價格升至3年多來新高(圖:shutterstock)

根據 FAO 公布的數據，衡量全球貿易糧食商品價格變動的「糧食價格指數」在 4 月份平均為 130.7 點，較修訂後的 3 月份水準上漲 1.6%，這已是該指數連續第 3 個月上漲，並達到 2023 年 2 月以來的新高。儘管目前的指數仍低於 2022 年 3 月烏克蘭戰爭爆發後創下的 160.2 點峰值，但漲勢已引起市場關注。

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在各項商品中，植物油價格指數單月大幅上漲 5.9%，創下 2022 年 7 月以來的新高。FAO 首席經濟學家 Máximo Torero 表示，能源成本高漲提升了對生質燃料的需求，進而推動了大豆、葵花籽、菜籽油及棕櫚油的價格。其中，棕櫚油價格更受到各國生質燃料政策激勵的支撐。

此外，4 月份肉類價格上漲 1.2%，創下歷史新高。FAO 指出，這主要是由於巴西可供屠宰的牛隻數量有限所致。相較之下，糖價則因巴西、中國與泰國供應充足的預期，逆勢下跌 4.7%。

穀物市場展現韌性，但化肥成本隱憂浮現 儘管面臨戰爭衝突帶來的干擾，Torero 認為農業食品系統仍展現出韌性。4 月份穀物價格僅微幅上漲 0.8%，主因是前幾季供應充足。然而，由於化肥成本激增，農民正轉向種植對肥料依賴度較低的作物，FAO 預計 2026 年的小麥種植面積可能會減少。