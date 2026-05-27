鉅亨網編譯許家華 2026-05-28 07:30

歐洲汽車市場 4 月持續復甦，在電動車與油電混合車需求強勁帶動下，歐盟新車銷售年增 5.1%。美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 在歐洲市場銷量明顯回升，中國車廠則持續擴大市占率，即便歐中之間的電動車貿易緊張情勢仍在升溫。

歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 公布數據顯示，4 月歐盟新車註冊量達 97 萬 2314 輛，較去年同期成長 5.1%。其中，純電動車 (BEV) 銷量大增 37.7%，遠高於整體汽車市場增幅，顯示歐洲電動車滲透率持續提高。

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今年前 4 個月，歐盟新車註冊總量年增 4.2%，純電動車市占率升至 19.7%，高於去年同期的 15.3%，代表歐洲汽車市場正加速朝電動化轉型。

特斯拉 4 月在歐盟市場註冊量達 9169 輛，年增 67.2%，市占率由去年同期的 0.6% 升至 0.9%。市場認為，這顯示特斯拉在經歷歐洲市場長時間低迷後，銷售正逐步恢復。

今年 1 月至 4 月，特斯拉在歐盟累計銷量年增 61.7%，成為近期歐洲電動車市場反彈幅度最大的品牌之一。分析師指出，Model 3 與 Model Y 價格調整、促銷活動，以及部分國家新能源補貼政策延長，皆有助推升銷售表現。

中國車廠則持續在歐洲快速擴張。比亞迪 (1211-HK)4 月在歐盟市場銷量較去年同期翻倍成長；奇瑞汽車 (9973-HK) 註冊量更接近暴增 4 倍；上汽集團旗下 MG 品牌則在 4 月繳出 24.6% 的銷售增幅。

今年前 4 個月，比亞迪在歐盟市場累計銷量大增 152.9%，成長速度甚至超越特斯拉，凸顯中國車廠正憑藉價格優勢與完整供應鏈，在歐洲快速搶占市場。

市場人士指出，中國品牌目前在歐洲主要切入中低價電動車市場，對歐洲傳統車廠形成愈來愈大壓力。包括福斯汽車 (VOWG_p-DE)、Stellantis(STLAM-MI)、雷諾 (RNO-FR) 等歐洲車廠，近年均積極調整電動車策略，以因應中國品牌競爭。

不過，中國車廠在歐洲擴張也面臨政治與貿易阻力。歐盟近期持續推進針對中國電動車補貼調查，市場擔憂未來可能祭出更高關稅或限制措施，以保護本土汽車產業。

儘管如此，歐洲電動車需求依舊維持強勁。高油價、碳排政策與政府補貼持續推動消費者轉向新能源車，加上充電基礎建設逐步改善，讓電動車成為歐洲汽車市場成長主力。