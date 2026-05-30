鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-30 10:10

《路透》報導，美國太空軍 (U.S. Space Force) 周五 (29 日) 表示，已授予馬斯克 (Elon Musk) 旗下 SpaceX 一份價值 41.6 億美元的合約，用於設計一項可追蹤及鎖定空中威脅的衛星系統計畫。

這項名為太空先進移動目標指示系統 (Space-Based Advanced Moving Target Indicator, SB-AMTI) 的計畫，將打造一個高度整合的「系統中的系統」(system-of-systems)架構，結合太空感測器、安全通訊鏈路與地面資料處理系統，以促進政府與太空產業之間更緊密的合作。

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川普政府力推的金穹 (Golden Dome) 飛彈防禦系統由多層防禦架構組成，其中之一便是感測與追蹤層。這批衛星預計將負責飛彈追蹤任務。

金穹計畫旨在擴大部署地面攔截系統、感測器及指揮控制系統，同時增加太空衛星，用於偵測、追蹤，甚至可能攔截各類空中威脅，包括部分仍具爭議性的軌道武器系統。

美國太空軍表示，SB-AMTI 供應商名單中包含多家公司，SpaceX 只是其中之一。未來一年，軍方還將陸續釋出多項相關合約。

太空軍在聲明中指出，「這項首批合約預計在 2028 年前部署一組衛星星系，為聯合作戰部隊 (Joint Force) 提供初步能力，以消除作戰盲點。」

這已是 SpaceX 本周獲得的第二份大型太空軍合約。本周稍早，美國太空軍才授予 SpaceX 一份價值 22.9 億美元的合約，負責建置全球軍事感測器與武器平台之間的高速安全衛星通訊網路。

目前正籌備 IPO 的 SpaceX，市場估值目標已超過 1.75 兆美元。