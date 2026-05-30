鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-30 14:00

《紐約郵報》報導，摩根大通 (JPMorgan) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 周五 (29 日) 進一步升高與 Coinbase 執行長阿姆斯壯 (Brian Armstrong) 之間的衝突，直言這位加密貨幣界領袖「滿口胡扯」，並誓言大型銀行將對目前正在國會審議的加密貨幣市場法案展開反擊。

這位作風強硬的摩根大通掌門人警告，美國大型銀行「不會接受」現行版本的「數位資產市場清晰法案」(Clarity Act)。該法案旨在填補數位資產產業監管上的漏洞。

‌



戴蒙主張，Coinbase 等加密貨幣平台應受到與銀行相同等級的監管。Coinbase 在 2024 年大選期間投入 7,500 萬美元，旗下超級政治行動委員會 (PAC) 目前握有約 1.93 億美元資金，使其成為美國政治圈資金最充裕勢力之一。

戴蒙表示，「沒有人會向這個人 (阿姆斯壯)，或這家公司低頭。他是唯一一個這樣做的人，而且正砸下數億美元在華盛頓推動這件事。」

這位華爾街資深人士的怒火，主要集中在 Coinbase 等加密貨幣交易平台是否能向穩定幣持有人支付利息的問題上。

Coinbase 等平台目前向美元掛鉤穩定幣 (如 USDC) 持有人提供約 3.5% 報酬率，遠高於銀行支票帳戶近乎零的利率水準。

阿姆斯壯今年 1 月曾因撤回對該法案早期版本的支持而遭到批評。