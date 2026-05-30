鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-30 09:59

輝達周三 (27 日) 舉辦台灣員工大會，執行長黃仁勳表示，將持續擴大在台灣的投資與支出，朝 1500 億美元邁進；富邦金控與國泰金控皆於本周召開法說會，並釋出最新展望；主計總處周五 (29 日) 公布今年最新 GDP 預測值，預估衝上 9.64% 創 16 年高，以下為本周大事回顧：

〈輝達員工大會〉台灣跟著飛天！黃仁勳：每年在台支出激增 10 倍、挑戰 1,500 億美元

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輝達 (NVDA-US) 周三 (27 日) 於北士科 T17、T18 基地舉辦台灣員工大會，執行長黃仁勳表示，台灣是 AI 革命的中心，輝達未來在台投資與支出將持續大幅增長，從 4、5 年前每年約 100 億至 150 億美元，提升至目前每年約 1000 億美元，並將朝 1500 億美元邁進，等於成長約 10 倍。

〈富邦金法說〉富邦人壽 Q1 台股投報率衝破 40% 韓蔚廷：對台灣 AI 硬體有信心

富邦金控 (2881-TW) 周一 (25 日) 舉行 2026 年第一季法說會，由總經理韓蔚廷主持，子公司富邦人壽截至第一季底的總投資規模達 5.25 兆元，在計入 FVOCI 權益工具處分損益後，單季總投資報酬率 (避險及匯兌後) 衝高至 6.46%，顯著優於去年同期的 5.41%。其中，表現最為突出的莫過於台股部位，富壽第一季國內股票的年化投報率飆上 40.18% 的驚人水準，大幅領先同業，占比也上升至約 1 成。

〈國泰金法說〉台股狂漲助攻！國壽股票未實現逾 2700 億元 全年獲利挑戰新高

國泰金控 (2882-TW) 周五 (29 日) 舉行 2026 年第一季法說會，隨著全球 AI 浪潮帶動台股屢創新高，國泰人壽首季交出亮麗的投資與財務成績單，國內股票投資報酬率飆上 15.4%；截至 5 月底，國壽國內外股票的未實現獲利更已大幅沖高、突破 2700 億元大關，為明年股利配發注入強大底氣，人壽今年獲利展望樂觀，有望超越 2021 年的歷史新高紀錄。

台灣今年 GDP 估將衝上 9.64% 創 16 年高 主計總處：AI 出口超預期

主計總處周五 (29 日) 公布台灣今年最新經濟成長率 (GDP) 預測值衝上 9.64%，較 2 月一口氣上修 1.93 個百分點，創 16 年來 (金融海嘯以來) 新高，反映 AI 出口超乎預期好，全年每人 GDP 4 萬 5610 美元，而消費者物價指數 (CPI) 年增率 1.93%，仍低於通膨警戒線 2%。

潤泰集團總裁尹衍樑今晨 4 時許辭世 享壽 76 歲

潤泰 (9945-TW) 集團周二 (26 日) 宣布，潤泰集團總裁、唐獎創辦人尹衍樑博士，於 2026 年 5 月 26 日清晨 4 時許，於台北榮民總醫院安詳辭世，享壽 76 歲。臨終前家人隨侍在側。集團全體同仁聞訊同感哀慟與不捨。

〈景氣燈號〉連亮 5 紅燈！領先及同時指標齊揚 國發會看好戰略產業與減稅活絡內需

國發會周四 (28 日) 公布 2026 年 4 月景氣對策信號綜合判斷分數為 39 分，與上月持平，燈號續呈紅燈，且為連 5 紅，國內經濟成長動能持續穩健 。受惠於 AI 需求強勁、中東地緣政治風險影響淡化，製造業廠商對未來景氣看法回升，製造業營業氣候測驗點由黃藍燈轉呈綠燈，加上領先與同時指標連續上升，顯示國內景氣處於復甦擴張軌道 。國發會樂觀看待政府推展 13 項戰略產業、中小微企業轉型升級，及減稅、育兒新政可望活絡內需。

〈國巨股東會〉陳泰銘：持續併購提升規模及技術 將鎖定保護元件領域

被動元件大廠國巨 *(2327-TW) 周三 (27 日) 召開股東會，董事長陳泰銘表示，將持續透過併購擴大規模、提高產品的技術層次、客製化能力與附加價值，接下來併購領域將鎖定保護元件。

〈廣達股東會〉林百里：AI 市場「登梯向上」 今年 AI 伺服器需求非常強勁

廣達 (2382-TW) 周五 (29 日) 召開股東會，董事長林百里指出，今年 AI 伺服器需求非常強勁，廣達持續擴充美國、墨西哥及泰國廠。副董事長梁次震也說，整體 AI 市場就像「上樓梯」，預期至 2030 年前都將持續成長。

〈台塑股東會〉油價受戰爭影響仍處高檔 郭文筆：樂看 Q3 旺季 開工率、產銷量雙雙提升