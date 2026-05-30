〈熱門股〉矽晶圓全面復甦 環球晶週漲41% 躋身新千金

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-30 15:38

環球晶 (6488-TW) 本周召開股東會，董事長徐秀蘭指出，現階段不僅 12 吋矽晶圓維持滿載，小尺寸也逐步拉升，同時也因應成本增加，全面性跟客戶討論新價格，在市場預期漲價帶動下，本周股價直線上升、最高達 1,020 元，創下歷史新高價、成為新千金，週五終場收在 1015 元，單周大漲 41.56%。

中美矽晶暨環球晶董事長徐秀蘭。(鉅亨網記者魏志豪攝)

徐秀蘭坦言，過去經驗通常是產能先滿，再來才反映價格。去年因需求較弱，不敢跟客戶提漲價，今年因需求較滿，加上能源、油價、電費、勞工成本與通膨等成本上升，環球晶已積極與客戶溝通價格。

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徐秀蘭補充，目前環球晶已全面性與客戶溝通價格，但不同規格、不同客戶、不同交易條件，調整幅度都不一樣。她指出，上半年多數價格已在去年第四季談完，因此目前希望下半年能看到一點改善。外界也對此解讀，隨著矽晶圓有望漲價，產業將迎來正向循環。

環球晶本周沿五日線上攻，週四最高達 1,020 元，週五則中場則收在漲停板 1,015 元，單周成交量暴增至 8.4 萬張，不過，三大法人呈現土洋對作，外資小幅調節 1,657 張，投信與自營商則分別敲進 7,798 張、248 張。